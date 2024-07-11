有片｜遊客違規放無人機　內蒙騎手一箭擊落　網民讚：射機英雄傳

有網民反映，近日在內蒙古呼倫貝爾觀看大型馬術表演時，有無人機一直在上空盤旋，主持人暫停演出並多番警告無果，最終一位騎馬男子射箭擊落無人機。

7月11日，景區工作人員介紹，無人機會令馬匹受驚，且該處屬於邊境地區，不允許無人機飛行，主持人多番勸告無效，才用箭射落無人機。



網民介紹，7月10日，他在呼倫貝爾旅遊時，到巴爾虎蒙古部落觀看大型馬術表演「馬之舞」。表演過程中，一位遊客的無人機始終在場地上空飛翔，主持人無奈暫停演出並反覆警告無果。

網傳影片顯示，一名騎馬男子張弓搭箭將無人機一箭射落，現場立即傳出觀眾的歡呼聲及鼓掌聲。

騎手張弓搭箭將無人機一箭射落。（影片截圖）

騎手張弓搭箭將無人機一箭射落。（影片截圖）

《九派新聞》報道，新巴爾虎左旗巴爾虎蒙古部落景區的工作人員介紹，無人機影響演出，會令馬匹受驚，且該地屬於邊境地區，不允許無人機飛行。

工作人員稱，景區早已貼出告示，主持人亦多次勸導該名遊客收走無人機，「但對方一直沒有聽勸。說了好幾次之後，才無奈打下來的。本想報警處理，但對方道歉了，道歉後就自己走了」。

呼和哈達邊境派出所一工作人員稱，靠近國境線的很多地方都不允許無人機飛行，個人遊玩或測繪航拍等需使用無人機的情況，需先向公安部門報備。

騎手張弓搭箭將無人機一箭射落。（影片截圖）

騎手張弓搭箭將無人機一箭射落。（影片截圖）

騎手張弓搭箭將無人機一箭射落。（影片截圖）

網民睇法：

放無人機的不遵守規則就該這樣 這種比賽還飛這麽低 干擾參賽者不說 還很危險

其實挺危險的，如果無人機飛向觀眾席，那個葉槳會傷人啊

無人機飛這麽低會驚擾到賽馬 看過阿勒泰知道的馬兒非常膽小 受到驚嚇會亂跑人和馬都有可能受傷

射機英雄傳，彎弓射大疆

好箭法！古有郭靖射大雕，今有射無人機

射的好，而且應該追責，沒人許可它隨便飛？誰許可的？

不能射下來就完了 還應嚴肅追究無人機操作人員責任

