微軟死機｜上海Conrad酒店傳「災情」　內地網民：感謝提早放假

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息，多地機場、商戶、銀行、通訊公司等大規模受影響。這次故障被指疑與網絡安全軟體公司Crowdstrike的更新有關。



內地也傳出不少「災情」，網傳上海康萊德酒店(Conrad Shanghai)因操作系統無法正常使用導致入住和退房受到影響。另外內地亦有不少上班族分享自己的「藍屏」，「感謝微軟 提前放假」也登上微博熱搜。



網傳的圖片顯示，上海康萊德酒店發布緊急通知稱，懷疑由於微軟數據中心的相關故障，導致目前上海區域的大部分酒店相關操作系統無法正常使用。

康萊德酒店稱，已經緊急聯繫總部以獲得進一步確切消息。康萊德酒店稱，該故障可能對旅客的入住及退房造成影響，他們將採取緊急方案，盡最大努力幫助到旅客。

上海康萊德酒店一位工作人員表示，今日下午酒店相關係統確實突然之間全盤崩潰，現在已經恢復，可以正常辦理入住和退房。

據了解，內地亦有不少上班族開始在微博上「感謝微軟」、「微軟指定放假員工」、「微軟賜我半日假期」，亦有上班族開心表示要封今日為「國際藍屏日」，由於正好是週五，有網民更發布提前下班放假的藍天白雲景色，令網民大呼羨慕。有不少微軟系統沒有故障的網民則稱，「我是天選打工人嗎？我的怎麼沒有死機？」、「我也想要藍屏」。