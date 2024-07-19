Crowdstrike致微軟全球故障　專家談軟件更新何以出現災難結果

微軟（Microsoft，MSFT）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息，多地機場、商戶、銀行、通訊公司等大規模受影響。這次故障被指疑與網絡安全軟體公司Crowdstrike（CRWD）的更新有關。



微軟（Microsoft）系統2024年7月19日在全球多地傳出服務故障的消息。圖為美國華盛頓一個機場的電子螢幕變成藍色畫面（Ben Platnick/via REUTERS）

英國《每日郵報》（Daily Mail）19日報道，Crowdstrike這款應用程式本旨在保護個人電腦免遭駭客攻擊，並為全球各大電腦提供安全服務。

Crowdstrike經過驗證、測試且易於使用，因此你可以專注於業務，而我們則專注於安全。 Crowdstrike網站

Crowdstrike於19日進行軟件更新，並向全世界有訂閱其服務的電腦發送更新檔案。此次更新卻意外造成服務故障，伺服器、桌上型電腦、筆記型電腦和企業電腦終端機在更新陷入重新啟動的死亡螺旋，即所謂的「藍屏死機」。

2024年7月19日，澳洲悉尼一部收銀機出現藍色錯誤畫面（REUTERS）

專家：或需數天才能完全復原

《每日郵報》引述電腦分析師認為，是更新中一段寫得不好（badly written）的程式碼引發災難，並破壞全球電腦網路。

專家已經為一些使用安全保護等級最低的電腦用戶提出解決方案，讓他們可以啟動到安全模式並處理造成問題Crowdstrike資料檔案；而那些具有較高保護的系統可能需要等待數天才能完成修復。