「下體流血被發現」廣東幼稚園32歲保安涉猥褻11名幼童　用糖引誘

近日有網民指，廣東陸豐市一家幼兒園的一名32歲男保安猥褻園內多名幼童，直到一名女童下體出血才被發現。7月19日晚，陸豐市公安局發布警情通報稱，嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



涉事保安。（奔流新聞）

涉事幼稚園。（影片截圖）

據內媒《奔流新聞》報道，社交媒體上有多張疑似幼兒家長群聊天截圖指，廣東陸豐市東海鎮偉才幼兒園保安涉嫌猥褻園內多名幼兒。

截圖中有一位家長透露，「保安在16、17號猥褻了同一女孩，導致下體流血才被發現。」。還有人指「保安他自己承認猥褻11人，有男孩女孩，超過9點後沒有老師在門口接孩子，保安把晚到的一個女孩拉進保安亭脫掉褲子，拿手電筒照孩子私處，並把手指伸進去……」

網傳聊天記錄。（網絡圖片）

網傳聊天記錄。（網絡圖片）

也有家長在群裏提醒「各位可以問一下自己的孩子有沒有吃糖果，有沒有去保安室，保安多次扔糖果引誘孩子。」一張疑為幼稚園發布的截圖內容顯示：「由於保安的事情，幼兒園很重視，同時也在妥善處理，園方馬上更換女保安來上班，確保幼兒安全，請家長放心！」

網傳聊天記錄。（網絡圖片）

保安已任職1年多 警方正調查

《維度新聞》報道，園方表示該保安已任職1年多，有幼稚園職員指，「警方在調查，也讓我們園長去錄了口供，園長也很氣憤，在極力地配合。」據《奔流新聞》報道，群裏一位家長也對記者表示確有其事。

7月19日，陸豐市公安局發布警情通報稱，7月17日，接群眾報警稱其女兒被一男子猥褻後，該局立即開展調查，於當日將嫌疑人鄒某某(男，32歲，陸豐人)抓獲。目前，鄒某某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

據《讀特新聞》報道，警方表示因為案件涉及未成年人，暫時無法透露更多信息。