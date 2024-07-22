「4艘起重駁船」包圍原解放軍潛艦泊位　外媒：039型潛艦疑有事故

由湖北武昌造船廠建造的解放軍常規動力元級039型潛艦，遭外媒披露出現「異常活動」，案由為衛星照片顯示該艦「突然消失」，且造船廠原址突然出現4艘起重駁船，懷疑可能是發生某種事故的跡象。



美國軍事網站《戰區》（The War Zone）18日引述新美國安全中心（CNAS）智庫兼職高級研究員、美國海軍退役潛艇戰軍官湯姆．舒加特（Tom Shugart）文章，指當周幾天衛星照片顯示，原本停泊在武漢市長江沿岸的武昌造船廠浮動碼頭旁的解放軍潛艦「突然消失」。

報道指出，一艘疑似新建的元級潛艦（039 型變體）停在新下水艦艦通常進行艤裝位置，「5 月 29 日的一張舊照片沒有顯示任何異常情況」，但在6月13日衛星照片卻看到疑似4艘起重船聚集在「某個東西周圍」，靠近先前潛艦所在位置。

報道質疑，起重船右側還可看到一條專門吸水面油污的橘色圍油欄，原本繫留的浮動碼頭也出現了位移。而至7月初，這些活動都已散去，碼頭也回歸正常樣貌，但當初停在該泊位的潛艦並沒有重新回到原本的位置。

舒加特指出，起重船在做什麼並不容易看出來，但4艘起重船突然出現在先前有潛艦停泊的區域周圍，而其圍出的空間約莫是一艘 039A型潛艦長度，再加上疑似放置圍油欄，「這狀況是不尋常的」，引發人們揣測可能是「某種事故的跡象」。

報道指出，武昌造船廠事件是否有更多細節浮出水面，有待觀察。目前也不能排除對起重駁船的存在，做出更平常解釋的可能性，但「不管怎樣，上個月武昌造船廠的活動還是很奇怪」。