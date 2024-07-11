56架次解放軍機越台海中線同山東艦聯訓　迫台軍公布監控殲16畫面

國產航母山東艦目前位置在西太平洋，引起台灣高度警戒。台灣軍方統計，自10日上午6時起至今（11）日上午6時止，計有解放軍機56架次飛越台灣海峽中線周邊空域，並與山東艦進行海空聯訓。同時，台灣空軍再度公布以狙擊手莢艙標定殲16戰機畫面，以及監控轟6機畫面，用以對內展現監控解放軍機能力。



為回應解放軍機與航母山東艦海空聯訓，台灣軍方7月11日再度公布F-16B戰機透過狙擊手莢艙標定殲16畫面。（台灣空軍提供）

台媒《中央社》報道，根據台防部10日公布的信息顯示，自10日上午5時20分起，陸續偵獲解放軍各型主、輔戰機計37架次出海活動。其中36架次飛掠海峽中線及其延伸線，經台灣南部及東南空域赴西太平洋，以配合航母山東艦執行海空聯訓。

緊接著，台灣軍方11日上午再發布解放軍機動態，示意山東艦執行「海空聯訓」持續中，並統計自10日上午6時起至11日上午6時為止，台軍偵獲解放軍機66架次，其中56架次飛越海峽中線掠台灣北部、西南及東南空域，並有解放軍艦7艘次，持續在台海周邊活動。

根據台灣軍方釋出解放軍動態示意，7月10日上午6時起至11日上午6時止，計有解放軍機56架次飛越海峽中線進掠台灣周邊空域並與山東艦海空聯訓。（台防部官網）

台灣軍方強調，台軍運用任務機艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。根據台灣空軍公布的航跡圖顯示，進掠台灣北部空域的解放軍機，距離基隆約72浬；飛抵台灣西南及東南空域的解放軍機，則分別距離鵝鑾鼻約91浬、58浬及33浬。

值得注意的是，為展演台灣空軍對陸監控能力，台灣軍方11日再度公布狙擊手莢艙標定解放軍殲16戰機，以及監控轟6機的畫面。前次台灣空軍曾於5月解放軍開展「聯合利劍-2024A」軍演期間，對外高調公布台軍F-16V（blk20）透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，在高速移動過程中持續標定解放軍機殲16的畫面。

為回應解放軍機與航母山東艦海空聯訓，台灣軍方7月11日公布監控轟6機畫面。（台灣空軍提供）

台媒《中央社》介紹，台軍根據美國2018年對台軍售內容，現有18具AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」，可在1萬5000公尺高空偵測地面目標，且準確度是台灣空軍現役LANTIRN莢艙的10倍，偵測距離達5倍，大幅提升F-16V全天候對地擊殺率。