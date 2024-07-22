東航C919暑運平均客座率86%　運輸超4.9萬人次　外國人最愛去邊？

踏入暑期旅遊旺季，旅客坐飛機出遊人數大增。

7月22日，東方航空透露，從今年7月1日至7月21日，東航C919機隊共執飛航班366班次，運輸旅客超過4.9萬人次，平均客座率達86%。



今年暑運期限自7月1日至8月31日。作為國產大飛機C919的全球首發航空公司，東航目前已擁有6架C919，並開通了上海虹橋至成都天府、北京大興、西安咸陽、廣州白雲等4條商業定期航線。

東方航空C919客機。（新華社）

《澎湃新聞》報道，C919航線覆蓋的目的地有上海迪士尼、北京環球影城、廣州長隆、成都大熊貓基地、西安大唐不夜城等。東航C919乘務長余祺介紹，踏入暑運後，幾乎每班航班都有十多位「小旅客」，而暑期無成人陪伴的兒童會更多。借助可視化的無成人陪伴兒童飛行服務，家長可實時查詢孩子行程狀態。

東航C919乘務長陸瓊艷介紹，在中國144小時過境免簽政策加持下，今年暑運的外籍旅客比以往更多，特別是飛成都、西安的航班上，很多外籍旅客會帶小孩去觀賞兵馬俑、大熊貓等，親身感受中國文化。

6月12日，在中國大熊貓保護研究中心雅安基地，大熊貓「香香」在吃竹筍。（新華社）

5月17日，遊客在秦兵馬俑一號坑遺址參觀。（新華社）

陸瓊艷透露，目前東航C919 擁有超過200名空中服務員，待新一批空中服務員正式入職後，到今年9月，將會成為一個300人的團隊。