男子偶遇野生大熊貓卑微求讓路　惹網民羨慕：四川遍地大熊貓？

除了繁育研究基地裏的大熊貓外，目前中國有1900隻生活在野外的大熊貓。7月8日，四川一名男子就在野外與野生大熊貓「狹路相逢」，卑微求大熊貓讓路，「我本地的，讓一下嘛。」



7月8日，四川雅安一名男子在山野公路上偶遇一隻野生大熊貓，大熊貓閒庭漫步在道路中，不時看看影片拍攝者，之後轉身朝樹林走去。

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《四川觀察》採訪該男子稱，大熊貓走得很慢，但看上去非常健康、非常精神。男子亦在影片中配音卑微求大熊貓「我也是寶興的，讓一下嘛」。

此前6月30日，也有駕車者在四川寶興偶遇一隻在公路上散步的大熊貓。

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熊貓是熊！不是貓！ 野生的大熊貓能一巴掌拍死野豬，別虎虎的跑去逗他…



熱知識：熊貓是雜食動物人家也吃肉的



四川遍地都是野生滾滾很容易遇到嗎？



懂了，在熊貓面前得要卑微。畢竟，這可是國寶得要禮讓才行



還能偶遇，四川真是個熊貓的天堂



據此前報道，中國大熊貓野外種群總量已從上世紀80年代的約1100只增長到如今的近1900只，為給大熊貓和野生動物們創造最原始的自然環境，中國於2021年10月正式設立位於青海省南部的三江源國家公園，橫跨四川、陜西、甘肅3省的大熊貓國家公園等5個國家公園，保護面積達23萬平方公里，覆蓋中國陸域近30%的國家重點保護野生動植物種類。

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大熊貓國家公園範圍內現有1340只野生大熊貓，占整個野生大熊貓種群的71.89%。過去很難遇到的野生熊貓能被頻繁觀測到。在野外調查中，看護人員甚至每天目擊3只野生熊貓。