廣東已有59萬人登記器官捐獻　角膜捐獻者家屬：換種方式延續生命

清明節臨近，廣東省眼庫、中山大學眼科中心在3月26日舉行2024年度角膜捐獻家屬座談會，表達對角膜獻者的追思、向角膜捐獻者的家屬表示尊敬，以更好地推動角膜移植工作開展。



當天，廣東省紅十字會還舉辦了「生命·禮贊」2024年廣東省人體器官捐獻緬懷紀念活動，向捐獻者致敬。活動介紹，廣東已經有59萬名愛心人士主動登記成為人體器官（遺體、組織）捐獻志願者，廣東器官捐獻數量連續十四年領先全國。



捐獻者是如何做出這一選擇的？作為家屬有哪些考慮？角膜捐獻者家屬同大家分享了捐獻者的生前事蹟，講述角膜捐獻的心路歷程。



「我想讓其他孩子代他繼續看到這個世界」

「孩子走的時候還小，剛上四年級，才11歲就因為意外離開了我們。」角膜捐獻者家屬李劍戴著一頂棒球帽來到了活動現場。作為一名父親，他對孩子的去世無比痛心。但是按照當地習俗，孩子在離世後不能建墳立碑，這讓李劍難以接受：「雁過尚且留痕，為什麼我的孩子在世界上不能留下一絲痕跡？」

為了讓孩子留下些什麼，李劍夫婦決定捐獻孩子的角膜。不僅希望孩子的生命能用另一種形式延續下去，也希望孩子的名字被刻在捐獻者的碑文中，增加孩子與世界的羈絆，讓家人日後憑弔。

「決定捐獻之前，我們諮詢了醫生。考慮到器官捐獻可能破壞孩子的遺容，我們決定捐獻孩子的角膜。」據介紹，他在做出捐獻決定後也面對著來自家庭的壓力。孩子的外公外婆對捐獻行為並不理解，他們更希望孩子能夠「完完整整」地離開。為了爭取家人的支持，李劍夫婦向他們介紹了捐獻的意義和緬懷的想法，最終得到了支持。

在採訪中，李劍摘下了自己戴來的棒球帽，帽子上寫著「厲害了我的班 class 11」。他介紹，當地習俗要把孩子的衣物也都燒掉，這頂帽子是孩子的班帽，也是家裡留下的孩子最後一件衣物。

廣東省紅十字紀念園（羊城晚報）

李劍表示，作為捐獻者的家屬，他希望孩子的角膜可以捐獻給20歲以下的年輕人：「讓我的孩子去幫助其他孩子，也讓其他孩子替我的孩子繼續看看這個世界。」

「捐獻角膜，是母親在幾十年前就做的決定」

「我提議，在座談會現場不需要寫我的名字，請把我母親的名字寫在這裡。」座談會上，捐贈者家屬丁慧介紹，捐獻角膜是母親生前的決定。

幾十年前，丁慧還讀小學的時候母親就提過：「人去世之後遺體如果也可以做貢獻就好了。」當時丁慧並不懂母親的意思。在患病後，母親再次提出了捐獻遺體的要求。

「家裡也有長輩並不理解母親的做法，但是我和父親懂。我們頂著家人的壓力為母親完成了遺願。」丁慧介紹，從自己記事起，母親就是個「熱心腸」，儘管家境並不殷實，但對需要幫助的人毫不吝嗇。

「面對路邊的乞討者，母親也時常解囊相助。」丁慧分享道：「我曾勸母親說，可能有些乞討者是騙子，但是母親說‘他行騙是他行為不端，並不影響我憑愛心去幫他一把’。」

在母親影響下，丁慧也成為了志願者，近些年在東莞參加了多場環保志願活動，為社會發光發熱。

「本次捐獻結束後，父親也表示希望能在自己百年之後可以像母親一樣進行遺體捐獻，我也和父親有同樣的想法。」丁慧介紹，自己和父親已完成了捐獻登記，走上繼承母親的遺志、追尋母親的道路。

廣東省紅十字紀念園（羊城晚報）

廣東已累計完成器官捐獻6899例

「角膜疾病是我國第二大致盲眼病。」中山眼科中心副主任醫師、廣東省眼庫行政主任冀建平介紹，目前我國因角膜病致盲的患者有約350萬人。其中，約80%的患者可以通過角膜移植手術修復。然而每年國內開展的角膜移植術僅有8000至10000例，遠遠不能滿足需求。

冀建平表示，2023年，預約角膜移植手術的患者有2181人，實際僅進行了958台手術。很多角膜病患者仍然生活在黑暗中，其最主要的原因，就是角膜供體緊缺。

記者瞭解到，目前廣東的角膜捐獻數量、角膜移植手術進行數量在全國都位於前列，這既得益於廣東各級政策的支持，也得益於發達的醫療體系支撐。冀建平建議，下一步應在角膜捐獻方面增加宣傳，讓更多人走上捐獻互助的道路。

3月26日，廣東省紅十字會舉辦「生命·禮贊」2024年廣東省人體器官捐獻緬懷紀念活動。活動中介紹，自2010年開展人體器官捐獻工作試點以來，廣東省紅十字會經過十餘年持續努力，截至2023年底，已累計完成器官捐獻6899例、角膜捐獻5846例、遺體捐獻2166例，全省有59萬名愛心人士主動登記成為人體器官（遺體、組織）捐獻志願者，器官捐獻數量連續十四年領先全國。

「雖然廣東是器官捐獻大省，十多年來已經挽救近3萬名器官衰竭患者的生命，但廣東也是醫療大省，臨床上器官短缺的現狀依然十分嚴峻。」省紅十字會黨組書記、常務副會長史先東介紹，2023年底國務院新修訂頒佈《人體器官捐獻和移植條例》，對推動我國器官捐獻和移植事業健康有序高質量發展發揮重要作用。