國安部公布間諜案例　舉報者自述：聽到有人說「那個線藏好沒？」

周二（23日），「國家安全部」微信公號刊文，披露一位間諜發現者的自述。該間諜發現者詳述自己如何發現間諜形跡可疑，並想出方法試探他們，「我聽到有人說『那個線藏好沒？』」。



事主自述，自己是一名導遊，同時也是的士司機，生活在一座風景如畫、氣候宜人、以旅遊聞名的小城，穿梭於車站、賓館、景區和飯店之間。某天，自己正在車上待客，一位年輕女士過來詢問是否可以包車，他回道當然可以，並介紹自己既是司機，平時也幹導遊，非常熟路，「兩百塊一天，加上油費，你想去哪我給你開到哪，包你滿意！」該女士爽快地答應了，並告訴了第二天接她的時間地點。

第二天，事主按約定到達酒店，而與上述女士一起的，還有三個人，包括一名外國人。他沿著他們所指方向一直開，道路越來越窄，「這方向沒景點呀！跑這麽偏僻的地方幹嘛？」過了好一會兒，他們終於到達目的地，現場有輛大貨車等著。之後，他們開始卸貨，大大小小二十幾箱，有很多線，還有發電機。對此，事主偷偷向貨車司機詢問，獲回應他們已經在這工作幾天了，是來探測溫泉的。

國安部公布最新間諜案例。（資料圖片）

「從來沒聽說這里有溫泉啊！即使有，怎麽會是外國人來探測？」這時，事主突然想起，山裏有一個重要科研基地，於是緊張了起來，開始特意關注他們的一舉一動。收工時，他更聽到有人問「那個線藏好沒？」對此，他內心充滿了疑問，「正規做事需要『藏』嗎？這些人到底是幹什麽的？」

返程路上，事主愈發覺得一行形跡可疑，於是想了個辦法試探，沒有按來時的路走，而是選擇了另一條路。剛開出去不久，前述女士就表現緊張，說：「哎！你開到哪里去啊？這是往哪開？」他回道：「這條路最近，你不知道吧！」該回答打消了女士的疑心，但事主的疑慮卻更重了，「來搞研究的人或者遊客，怎麽會對我們這麽偏僻的山路如此熟悉呢？」他認為，一行人肯定是提前規劃好路線，或者踩好點的，「更何況，只是沒有按照原路線走，他們為什麽就這麽緊張呢？」

回家後，事主怎麽想都覺得不對勁，腦海突然閃出「間諜」兩字。每年參加導遊培訓時都會接受國家安全教育的他決定舉報，認為不管他們是不是間諜，只要有嫌疑，他都要盡到義務。

最終，經國家安全機關查證，這夥人原來服務於某國某勘察測繪機構，在未經批準下先後在中國多個省份實施非法勘測，竊取大量敏感基礎地理信息和涉密地質資料，威脅國家安全，相關人員被國家安全機關依法予以打擊。至於舉報有功的事主則獲得國家安全機關的獎勵，並召開表彰大會，頒發了榮譽證書。