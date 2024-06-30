國安部：個別網民無心卻為間諜衛星「指路搭橋」　造成洩密隱患

國家安全部繼5月份對外披露多宗航太領域間諜案，強調太空不是相互博弈競技場後，今（30）日再度針對航太領域防諜做出警示，直指有個別網民無意間為間諜衛星「指了路」，造成洩密隱患。



國家安全部公眾號30日以「當心太空中的『間諜之眼』」為題發文，指陳境外間諜情報機關近年來透過衛星遙感觀測、軍機抵近偵察、海洋信息監測等手段，意圖從「海、陸、空、天」全維度對中國開展各類間諜活動，太空領域是其實施技術竊密的重災區。

文章介紹，一些國家的間諜情報機關，透過高精度遙感衛星對中國開展即時監視，同時利用專業人士的分析數據，甚至「熱心」網民提供的座標信息，持續開展觀測竊密。

2024年4月，國安部曾發布一段影片，直指「某國間諜機構」為CIA美國中央情報局。（影片截圖）

文章指出，隨著高精度衛星地圖應用層出不窮，部分企業為進一步完善數據，打造了「使用者共創」機制，鼓勵相關愛好者上傳標記精確地理信息。「個別網民因國家安全意識淡薄，擅自拍攝並在地圖應用上傳未標識的涉密單位、軍事區域等敏感位置信息，導致相關地理座標資料洩露」。

國安部強調，中國幅員遼闊，僅憑間諜衛星的對地觀測能力，要想從太空精準搜集竊取中國敏感信息，難度不亞於海底撈針。但個別網民的無心之舉在無意間為間諜衛星「指了路」，造成洩密隱患，應引起高度警惕。

在「指路」之外，國安部也列舉網民的其他「無心之舉」，諸如對外答疑、搭橋等。文章舉例，有個別網民為獲取談資或炫耀其專業能力，在衛星圖像中涉及軍事場景變化時，便主動在軍事論壇、網絡社交平台上分析衛星圖像變化原因、分辨軍事設施設備型號和建設情況，甚至回答有關中國軍事戰略、裝備研發等信息的提問，造成相關敏感甚至涉密信息外泄。

另從近期破獲的多宗非法安裝間諜探測設備案例為例，境外間諜情報機關透過網絡勾連的方式，招募中國境內人員「協助」在機場、港口、軍事基地周邊安裝探測裝置。相關人員一旦完成設備安裝，境外間諜衛星就能即時接收搜集竊取的敏感信息數據，對國家安全帶來嚴重威脅。

國安部重點呼籲，面對看不見的「間諜之眼」，廣大人民群眾要提高警惕、加強防範，提醒民眾敏感區域不拍照、涉密信息不評論，以及可疑設備不安裝，不斷提高國家安全意識和素養，努力為維護國家安全貢獻力量。