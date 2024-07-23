藥企白雲山董事長突辭職傳被查　疫情時稱喝板藍根不用戴口罩惹議

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司周一（22日）發公告稱，公司董事會收到公司第九屆董事會董事長、執行董事及董事會戰略發展與投資委員會主任李楚源遞交的書面辭職報告，李楚源因個人原因辭職，不再擔任公司的任何職務。內媒《第一財經》引述多個信息源渠道報道指，李楚源已被有關部門帶走調查，其家族成員也被調查。



公開資料顯示，李楚源現年59歲，曾先後在廣州白雲山製藥總廠、廣州白雲山製藥股份有限公司、廣州白雲山中藥廠廠長、廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司、廣州醫藥集團有限公司（以下簡稱廣藥集團）等多家公司任職。2010年6月28日起，李楚源任白雲山副董事長，2013年8月8日起任白雲山董事長，掌舵白雲山接近11年。

白雲山醫藥集團發布的公告。（每日經濟新聞）

周一，白雲山第九屆董事會第十二次會議審議同意，由其副董事長楊軍代為履行董事長職責，期限自董事會通過之日起至董事會選舉產生新任董事長之日止。

李楚源過往亦曾多次因出位言論而受到關注。例如2021年4月新冠疫情期間，他在博鰲亞洲論壇上大談「白雲山的板藍根一喝，口罩就不用戴」，引發爭議。2018年，李楚源又在該年的博鰲論壇稱「金戈已從藥品變為老百姓需要的情趣用品」、「怕上火，喝王老吉；怕沒用，吃金戈」。

李楚源掌舵白雲山接近11年。（每日經濟新聞）

2017年，他曾在《財富》全球論壇上提到，據國家863計劃研究結果發現，喝王老吉可延長壽命大約10%。隨後，王老吉官方微博發布消息稱，延長壽命的結論只是由576隻大鼠樣本得來的。

除了在白雲山及白雲山的控股股東廣藥集團處任職外，李楚源還有多項社會身份，如第十四屆全國人民代表大會代表，中共廣州市十二屆委員會委員，享受國務院特殊津貼專家；還是俄羅斯工程院外籍院士，曾經被評為全國勞動模範，2022中國醫藥經濟年度人物，中國好人榜好人，中國十大經濟年度人物，中國雙擁年度人物等。