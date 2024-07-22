醫院院長偷食老婆｢絕美閨密｣被查　正面照曝光驚艷網民：誰忍得住

撰文：ETtoday
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廣東汕頭龍湖區第二人民醫院的黃姓院長近日被爆料，與妻子的閨密、契妹王姓女子有染，雙方更是一起開房被逮個正著，醜聞掀起大量討論。

事後王女的正臉照片曝光，絕美的臉龐讓不少網民讚嘆，直言「是我也出軌」。

廣東汕頭龍湖區第二人民醫院的黃姓院長近日被爆料，與妻子的閨密、契妹王姓女子有染，雙方更是一起開房被逮個正著，醜聞掀起大量討論。（微博影片截圖）
廣東汕頭龍湖區第二人民醫院的黃姓院長近日被爆料，與妻子的閨密、契妹王姓女子有染，雙方更是一起開房被逮個正著，醜聞掀起大量討論。（微博影片截圖）

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近日黃姓院長被爆料與王姓女子有染，雙方2年前相識以後，他就時常贈送高額禮物給王女，雙方進而發展出婚外情關係。

黃男與王女時常到旅館幽會，不過某次2人相約開房，卻被王女的丈夫逮個正著，且進門時2人還衣衫不整，王女更是一副不願離開的樣子。

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據了解，黃男與王女平時以契兄妹相稱，王女也是黃男妻子的閨密。

這次挖牆角的事件曝光，掀起了大量討論，王女的正臉照片也被肉搜出來。

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值得一提的是，不少內地網友發現王女身材姣好、長相也相當美麗，看完正臉照後不禁開玩笑留言：

「王女士太迷人了，令人羨慕」
「看來王女士的魅力實在是太過震撼」
「小三長這樣誰忍得住」
「女的身材確實不錯，一般人頂不住她的誘惑」
「換作是我，我也會出軌」

由於黃男是醫院院長、王女更是婚姻家庭幸福協會副會長，事件受到當地政府重視，目前全案正在調查，詳情仍待釐清。

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