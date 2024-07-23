中國科學家在月壤中首次發現分子水　由嫦娥五號採集

2020年12月，嫦娥五號從月球帶回1731克月壤樣品，是人類首次獲得的月表年輕火山岩區樣品。

近日，中國科學家首次在上述月壤中發現分子水，並揭示水分子和銨在月球上的真實存在形式。



早前嫦娥五號任務月球樣品正式交接。（中國航天報）

據央視報道，中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員陳小龍、副研究員金士鋒、博士研究生郝木難等，聯合北京科技大學副教授郭中楠、天津大學工程師殷博昊、中國科學院青海鹽湖研究所研究員馬雲麒、鄭州大學工程師鄧麗君等，在嫦娥五號帶回的月球樣本中，發現了月球上一種富含水分子和銨的未知礦物晶體——ULM-1，相關學術成果在學術期刊《自然-天文學》（Nature Astronomy）發表。

報道指，月球上是否存在水，對於月球演化研究和資源開發至關重要。1969年至1972年採集的阿波羅樣品研究表明，月壤中未發現任何含水礦物。此後，月球不含水成為月球科學的基本假設，這對認識月球火山演化、月地起源等問題產生了重要影響。

及至2009年，月船一號搭載的月球礦物繪圖光譜儀發現，月球表面存在太陽風導致的羥基和/或水分子信號。同年，月球觀測和傳感衛星以2.5公里/秒的速度撞擊了月球永久陰影區，而對撞擊塵埃的遙感測量顯示了水的信號。

中國科學家在月壤中首次發現分子水。（央視）

近年來，遙感數據表明月球光照區有水分子存在的迹象。針對當年採集的阿波羅月球樣品，科學家運用高靈敏度的表征技術，在部分玻璃和礦物中發現了百萬分之一量級的「水」（H+、OH-或H2O），但沒有水分子存在的確鑿證據。

嫦娥五號採集的月壤樣品屬於最年輕的玄武岩，是迄今為止緯度最高的月球樣品，為月球水的研究提供了新機遇。中國科研人員開展的這項研究基於單晶衍射和化學分析發現，這些月球水和銨以一種成分為（NH4,K,Cs,Rb）MgCl3·6H2O的水合礦物形式出現。

嫦娥五號。（資料圖片）

該礦物分子式中含有多達六個結晶水，水分子在樣品中的質量比高達41%。紅外光譜和拉曼光譜上均可以清晰地觀察到源於水分子和銨的特徵振動峰。晶體的電荷密度可以清晰地看到水分子中的氫。ULM-1的晶體結構和組成與地球上近年來發現的一種稀有火山口礦物相似。地球上，該礦物是由熱玄武岩與富含水和氨的火山氣體相互作用形成。這為月球上的水和氨的來源提供了新線索。

而為了確保這一發現的準確性，該研究進行了嚴格的化學和氯同位素分析。納米二次離子質譜數據表明，該礦物的Cl同位素組成和地球礦物顯著不同，與月球上的礦物相符。研究人員對該礦物化學成分和形成條件進行分析，進一步排除了地球污染或火箭尾氣作為這種水合物的來源。該六水礦物的存在為月球火山氣體的組成給出了重要的約束。熱力學分析顯示，當時月球火山氣體中水的含量下限與目前地球中最為乾燥的倫蓋火山相當。這揭示了複雜的月球火山脫氣歷史，對探討月球的演化過程具有重要意義。

這種水合礦物的發現揭示了月球上水分子可能存在的一種形式——水合鹽。與易揮發的水冰不同，這種水合物在月球高維度地區（嫦娥五號採樣點）非常穩定。這意味，即使在廣闊的月球陽光照射區，也可能存在這種穩定的水合鹽。這為未來月球資源的開發和利用提供了新的可能性。