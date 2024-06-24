嫦娥5號帶回月球土壤　中國科研人員樣本中發現天然石墨烯

2020年12月，嫦娥五號從月球帶回1731克月壤樣品，是人類首次獲得的月表年輕火山巖區樣品，也是中國科學家第一次擁有屬於自己的地外天體返回樣品。



據中新網報道，吉林大學科研人員科研人員通過對嫦娥五號鉆採巖屑月壤(No. CE5Z0806YJYX004)的觀察分析，首次發現了天然形成的少層石墨烯。這一發現為人們認識月球的地質活動和演變歷史以及月球的環境特點提供了新見解。



報道稱，據估計，星際碳總量中約1.9%是以石墨烯的形式存在，其形態和性質由特定的形成過程決定，因此天然石墨烯可以為星體的地質演化和月球的原位資源利用提供重要的參考和信息。

月壤樣品被封裝在水晶球中，供觀眾近距離觀看。（中新社）

科研團隊在月壤樣品含碳量相對較高的位置採集了拉曼光譜（Raman spectroscopy），確認了月壤樣品中石墨碳的結晶質量相對較高。科研人員認為，月壤樣品中存在碳的區域含有鐵化合物，這與石墨烯的形成密切相關。

科研團隊通過掃描電子顯微成像、透射電子顯微成像等多種表征技術的綜合運用及測試結果的多方面嚴謹比對分析，探究並證實了月壤樣品中檢測到的石墨碳就是少層石墨烯。

嫦娥五號月球着陸。

科研團隊指出，少層石墨烯和石墨碳的形成可能源於太陽風和月球早期的火山噴發共同誘導的礦物催化進程。

據悉，此項研究由吉林大學鄒猛、張偉、李秀娟及中國科學院金屬研究所任文才等人開展，研究工作得到了國家航天局探月與航天工程中心支持。近日，該研究成果在National Science Review期刊上發表。