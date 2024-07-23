深圳首條海底隧道雙向貫通　料年底建成通車　完善前海交通結構

深圳首條海底隧道——媽灣跨海通道海底隧道，近日實現雙向貫通，預計今年底建成通車。



今年6月9日，國內在建最大直徑海底盾構隧道——深圳媽灣跨海通道單線貫通。（羊城晚報）

據《深圳特區報》報道，日前，伴隨「鵬城號」盾構機破土而出，精準抵達大鏟灣接收井，媽灣跨海通道工程左線盾構隧道正式貫通。至此，深圳首條海底隧道已實現雙向貫通。

媽灣跨海通道工程起於前海媽灣港區的媽灣大道與月亮灣大道交叉處，終於寶安大鏟灣片區沿江高速大鏟灣收費站及金灣大道-西鄉大道交叉口，線路全長8.05公里。

工程的關鍵部分為兩條超大直徑跨海盾構隧道。其中，右線盾隧道全長2063米，已於2023年6月9日正式貫通。左線盾構隧道全長2060米，由「鵬城號」盾構機進行掘進。

媽灣跨海通道海底隧道，近日實現雙向貫通。（新華社）

媽灣跨海通道海底隧道預計今年底建成通車。（新華社）

媽灣跨海通道海底隧道開挖斷面大、埋深大，所通過地區的地質條件複雜，其中37.4%為全斷面硬岩，48.1%為上軟下硬地層，14.5%為軟土，隧道局部範圍內存在斷裂帶。針對工程區域內特殊的地質條件，「鵬城號」採用了常壓刀盤、伸縮式主驅動等多項創新技術，應對複雜工況下的工程風險。

按照規劃，媽灣跨海通道將在今年底建成通車。屆時將有效完善前海外部路網結構，連接南山港區的疏港貨運交通，降低前海區域地面貨運交通壓力，兼顧聯通媽灣、赤灣片區與大鏟灣等片區的客運交通，實現客貨分離，進一步拓寬城市發展空間。