國產大型水陸兩栖飛機AG600正式進入審定試飛階段

中國航空工業集團有限公司消息，中國國產大型水陸兩栖飛機AG600正式進入局方合格審定試飛階段。



AG600「鯤龍」是首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，與運20大型運輸機、C919大型客機並稱的三型國產大飛機之一，其最大起飛重量60噸，最大載水量12噸。



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AG600是目前世界在研最大的水陸兩棲飛機，以水陸兩用、裝載量大、航程遠、升限適中、速度範圍廣、超低空飛行性能好等諸多特點，適用於火情監測和森林滅火、海難搜索和救援、海洋權益維護、海洋環境監測和保護等用途，除此以外，還可用於海洋監測、海關緝私、環境和資源監測、航空運輸、航空遊覽和私人公務等方面。

《人民日報》報道，中國民用航空適航審定中心7月23日在廣東珠海組織召開了大型滅火/水上救援水陸兩栖飛機「鯤龍」AG600審定試飛前型號合格審定委員會(TCB)會議，簽發了AG600飛機首個型號檢查核准書(TIA)，表明航空器構型狀態、預期適航、預期安全達到TIA要求，標誌著AG600飛機正式進入局方審定試飛階段，為後續AG600完成適航取證奠定了堅實基礎。

AG600是為滿足森林滅火和水上救援的迫切需要，自主研製的大型特種用途民用飛機，是中國應急救援體系建設急需的重大航空裝備，提升了中國國產民機產品供給能力和水準，為完善中國民用飛機研製體系和民機適航能力奠定基礎。