格美今晨台灣出海直撲福建　路徑似杜蘇芮：內陸北方慎極端暴雨

今年第3號颱風格美（台灣譯為「凱米」）今（25）日凌晨4時20分左右自桃園市新屋區附近出海後，朝福建直撲而去。中央氣象台預計格美將於25日下午到夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸，在穿過福建後深入內陸，並逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。內地氣象專家指出，其登陸後路徑跟去年「杜蘇芮」颱風非常相似，殘餘環流恐為北京、天津及河北帶來極端暴雨。



台灣中央氣象署表示，颱風格美已經減弱為中度颱風，25日清晨4時20分左右中心從桃園新屋出海，中南部降雨仍要特別留意。圖為25日早上7時雷達回波圖。（台灣氣象署網頁）

台灣中央氣象署表示，颱風格美強度已經減弱為中度颱風，中心在25日清晨4時20分左右在桃園新屋出海，並持續西移至台灣西北部近海，結構可能重整且移速緩慢，受其環流與西南風旺盛水氣影響，台灣中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地亦有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生。

根據氣象預報資料，格美未來五天將攜帶巨量水汽深入中國內陸，或與冷空氣聯合，給東南沿海甚至華北、東北等地帶來強降雨，強降雨或波及福建、浙江、安徽、京津冀等十餘省份。

中央氣象台預計格美颱風將於25日下午到夜間在福建秀嶼到連江一帶沿海登陸，並將在穿過福建後深入中國內陸。（中央氣象台）

中央氣象台早於24日10時即發布颱風紅色預警，預報25日8時至26日8時，東海南部及釣魚島附近海域、台灣海峽、台灣以東洋面、台灣本島沿海、福建沿海、浙江東南部沿海的風力有9到12級，格美中心經過的附近海面或地區的風力有13至14級，陣風15至16級。

在降雨部份，包含浙江南部、福建大部、廣東東部、台灣島等地有大到暴雨，其中，浙江東南部、福建東部、廣東東南部、台灣本島等地部分地區有大暴雨，台灣本島和福建東北部有特大暴雨（250至500毫米）。

因應格美颱風來襲，福建漁船24日已紛紛返回漁港內避風。（新華社）

中央氣象台官方微博「中國天氣」氣象分析師于群指出，格美具有個頭大、環流廣闊、爆發式增強且強度強的特點，從雲圖上看，格美雲系龐大，中心密實，結構不對稱。

循氣象預報資料分析，于群認為格美登陸後路徑跟去年杜蘇芮颱風非常相似。去年第5號颱風杜蘇芮登陸後殘餘環流深入北方，導致北京、天津和河北出現極端暴雨。

氣象專家于群指出，颱風格美路徑與杜蘇芮高度相似。（微博@中國天氣）

于群警告，北方需警惕可能有極端強降雨，主要是河南、河北、山東、遼寧等地要警惕颱風可能導致強降雨。不過，格美這次不會在華北停滯，跑得比較快，強降雨影響時段不會太久。

為因應格美來襲，福建福州、泉州、莆田、寧德、三明、平潭等地已提前宣布實行「三停一休」，即停工（業）、停產、停課、休市等，福建省內所有旅客列車25日也全面停運。

2023年8月1日，北京房山區，一名男子在暴雨後看著一輛受損的汽車。（VCG）

杜蘇芮於去年7月28日9點55分前後以強颱風級強度登陸福建晉江沿海，是去年登陸大陸最強颱風，也是1949年以來登陸福建第二強颱風。福建東部、浙江東部等地部分地區出現8-10級陣風，局地11-16級；福建泉州、莆田、福州共計5個國家氣象觀測站日降水量突破歷史極值。

7月底8月初，受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，京津冀等地遭受極端強降雨，引發嚴重暴雨洪澇、滑坡、泥石流等災害，造成北京、河北、天津551.2萬人不同程度受災，因災死亡失蹤107人，緊急轉移安置143.4萬人；倒塌房屋10.4萬間，嚴重損壞房屋45.9萬間，一般損壞房屋77.5萬間；農作物受災面積416.1千公頃；直接經濟損失1657.9億元人民幣。