颱風格美｜天文台：將登陸福建後移內陸　除非偏西否則掛風球機低

天文台今（25日）下午5時20分發出特別天氣提示，指颱風格美即將在福建沿岸登陸，隨後移入中國東南部內陸，與香港保持超過500公里的距離。天文台指，除非格美登陸福建後採取較為偏西的路徑移動，否則其環流距離珠江口較遠，香港需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。同時，天文台指，一股達強風程度的西南季候風正影響廣東沿岸及南海北部，強烈季候風信號現正生效。



圖為截至7月25日凌晨2時，強颱風格美的預測路徑圖。（天文台網頁圖片）

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圖為截至7月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

格美橫過台灣後移向福建

天文台表示，熱帶氣旋格美的外圍下沉氣流會在今日繼續為華南地區帶來酷熱的天氣，高溫亦可能觸發雷雨。預料格美會在今日橫過台灣海峽並移向福建，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，星期五（26日）及周末（27日）廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。而一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。。

在上午5時，格美集結在台北以西約40公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過台灣海峽並移向福建。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月25日凌晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日至周日均有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（26日）至下周日（28日）均有驟雨及幾陣狂風雷暴，明日及周六（27日）最高32度，下周日回落至31度，當日雨勢有時較大。

下周一（29日）至下周三（31日）仍有驟雨及雷暴，周一最高31度，下周二（30日）起回升至32度。下周四（8月1日）及下周五（8月2日）天氣好轉，仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，介乎28至32度。