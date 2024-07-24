強颱風格美｜登陸宜蘭後再出海　全台2死201傷　22縣市停班停課

強颱風格美（Gaemi，台稱凱米）襲向台灣，全台各縣市都有強風大雨。截至周三（24日）晚上8時，在全台造成2死、201傷。全台22縣市周四（25日）續停班停課，全台本地航班264架次全部取消，台鐵下午3時前全線各級列車停駛。



中央氣象署周四清晨指出，格美颱風中心於凌晨0時左右於宜蘭縣南澳附近登陸，強度稍為減弱，已於凌晨4時20分左右，自桃園市新屋區附近出海，向西北西轉西北移動。



颱風格美已於7月25日清晨4時20分左右，自桃園市新屋區附近出海，向西北西轉西北移動。（中央氣象署圖片）

中央氣象署指出，於周四清晨5時，格美中心位置在新竹的北北西方約30公里處，向西北西轉西北進行。氣象署持續發布陸上、海上颱風警報，台灣各地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。台灣附近各海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央災害應變中心周三晚上報告，風災死者包括高雄市65歲婦人，駕電單車時遭塌樹壓死；花蓮有樓頂建築結構掉落，砸中停下車輛，造成45歲婦人不治、7歲兒子重傷昏迷。

颱風造成的傷者中，以高雄市56人最多，其餘包括台南市32人、台中市27人等。

截至周三晚上8時，全台涉及風災事故3,496宗，包括1,798宗塌樹、民生基礎設施損毀712宗等。全台曾停電29.3萬戶，已有23.9萬戶修復，仍有5.3萬戶停電，集中高雄市、台南市、南投縣。