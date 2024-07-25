超強颱風格美打風｜天文台料距港600公里　是否發一號風球看3條件

天文台預測超強颱風格美今日（25日）橫過台灣，在登陸福建前與香港保持超過約600公里的距離。由於格美環流集在西部及南部，天文台會視乎本港與格美的距離、會否受其環流影響、以及本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號或一號風球。



天文台預測本港今日部分地區氣溫達35度或以上，高溫亦可能在今日稍後觸發雷雨，星期五及周末（26至28日）沿岸地區驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。



超強颱風格美7月24日晚登陸台灣島，有清晰風眼，而環流主要在西及南部。（Tropical Tidbits圖片)

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今日稍後及星期五初時離岸及高地風力間中達3號風球

天文台今日凌晨零時表示，按照現時預測，超強颱風格美會在今日橫過台灣並登陸福建，在登陸福建前與香港保持超過約600公里的距離，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，今日稍後及星期五初時本港離岸及高地間中吹強風，九天天氣預報顯示，今日料吹西至西南風5級，稍後離岸及高地間中6級。6級為強風，即3號風球風力。

天文台會視乎本港與格美的距離、會否受其環流影響，以及本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號或一號戒備信號。強烈季候風信號俗稱「黑球」，代表風力達3號風球。

超強颱風格美7月24日晚登陸台灣前，曾作菱形打圈移動。（ 日本氣象廳圖片)

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天文台表示，受格美的外圍下沉氣流影響，本港今日天氣仍然酷熱，部分地區氣溫達35度或以上，高溫亦可能在今日稍後觸發雷雨，星期五及周末沿岸地區驟雨增多及有幾陣狂風雷暴。