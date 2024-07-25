60元一顆出口杜拜　浙江這｢多汁｣生果海外爆紅　如何克服難保存？

盛產於中國的楊梅，今年夏天在海外爆紅。作為楊梅主要的產地，浙江麗水海關統計，今年出口量與去年的20多噸相比，預計可翻一倍。值得一提的是，有的楊梅更以60元人民幣每顆的價格出口杜拜，引起關注。



盛產於中國的楊梅，今年夏天在海外爆紅。（新華社）

據新華網報道，在台州市仙居縣，有經銷商在不到一周的時間內，將數百公斤楊梅出口到新加坡、阿聯酋和加拿大等地。亦有寧波市的楊梅種植大戶表示，今年的楊梅出口價格高，在歐洲一些地方，規格比較大的楊梅，可賣到每顆10多元人民幣，「好的還能賣更貴。」

不過，楊梅雖然好吃但極難保存，此番在海外走紅又是何原因？據了解，種植楊梅的大戶們會採用新技術延長楊梅保鮮時間，例如採摘後用冷風吹乾水分，再用冷庫冷藏降溫，最後冰塊鎖鮮打包。鎖鮮後楊梅保鮮期最長可延至近30天，為出海爭取了時間。

仙居的地理、氣候優勢造就了仙居楊梅的色美、味甜、個大、核小。（福州晚報）

地方農業農村等部門亦幫助果農提高種植技術，提升楊梅的品質，例如組織農技專家普及推廣綠色優質高效實用技術，讓楊梅變得更加顆粒飽滿、酸甜可口，畝均新增產值超過2000元人民幣。

另外，經銷商還在楊梅產品的推廣上花足心思，例如在楊梅包裝上印刷國潮插畫，圖案融入了本地山水的秀麗風光；一些禮盒中還會附贈與楊梅相關的文創飾品，並開發楊梅酥、楊梅酒等周邊產業。

冷鏈保鮮技術的發展讓仙居有了把楊梅銷往全國、推向全球的底氣。（福州晚報）

不少楊梅果農都感歎，楊梅在本地並不是稀罕水果，「沒有什麽大名堂」。有的果農近年改種了更貴的「洋水果」，結果今年發現還不如把楊梅好好種精、種優得到的收益高。

值得一提的是，近些年還有不少類似的中國的產品在海外掀起關注熱潮。2022年秋冬之際，中國生產的電熱毯等「取暖神器」紅歐洲市場。大型跨境電商平台的數據顯示，當年海外對中國取暖產品的需求量按年大幅增長，部分單品的增長超過50%。