誤信吞楊梅核可「清腸解毒」　上海2老人肚內長滿「小石子」就診

不少人喜歡吃楊梅，然而上海近日先後有兩名老人因誤信咽下楊梅核能「清腸解毒」，結果腹痛難耐，到上海交大醫學院附屬瑞金醫院就診。醫院提醒，吞食楊梅核可能導致誤入氣道，引發窒息風險。



近日，60歲的鄭師傅因腹痛就診。就診前兩天，他的女兒買了一籃楊梅，傍晚他洗了半籃子作晚飯，結果當晚就感到不對勁，第二天症狀更是加劇。一開始，他懷疑是吃壞了肚子，但醫生發現患者並沒有明顯的腹瀉或者嘔吐，也並非典型的胃腸炎，反而是肚內長滿了「小石子」。

CT影像報告顯示，鄭師傅的腸道內存在多處類圓形高密度致密影，這些滯留在腸道內的楊梅核正是導致他腹痛難忍的罪魁禍首。鄭師傅這才坦承自己輕信民間說法，認為楊梅核能夠「清腸」，帶走體內的垃圾，於是直接「連皮帶瓤」咽下去。

鄭師傅的CT報告。（上海瑞金醫院）

無獨有偶，50歲患者李師傅也因盲目追求清腸排毒功效而入院。他表示，自己一吃就能吃幾十顆楊梅，且都不吐核，「我們當地都流傳，說楊梅核能通腸解毒，有好處」。結果CT影像顯示，李師傅的胃腸道有大量楊梅核滯留，胃十二指腸處也存在楊梅核堵塞的情況。

最終經藥物治療及胃鏡幫助，鄭師傅和李師傅體內的楊梅核都被取出，及時避免梗阻、穿孔等進一步的病情惡化。

李師傅的CT影像。（上海瑞金醫院）

醫生表示，中醫典籍記載，將楊梅核晾幹研成粉末後煎煮泡腳，有一定清熱利尿、治療腳氣的功效，但並未查到排毒清腸的用法療效記載，而哪怕作為藥用，也需要把楊梅核磨成粉末入藥，不可「囫圇吞棗」。醫院方面又提醒，楊梅核本身較堅硬，很難被腸胃消化，大量吞食後易引發消化道梗阻，還可能誤入氣道，引發窒息風險。