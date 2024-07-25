內地消費緊縮+日幣貶值競買　全球奢侈品牌中國市場業績重挫

全球最大的奢侈品公司LVMH集團公布業績報告，今年上半年收入低於市場預期。中國奢侈品市場消費低迷，已對該集團的一些規模較小的同行構成衝擊；同時，內地消費者改變消費習慣，有轉往美國、歐洲、日本購買奢侈品趨勢，造成相關地區銷售額明顯增長。



美媒《華爾街日報》報道，LVMH集團通常不公布中國市場的銷售額，但23日對外表示，今年第二季亞洲市場（包括中國但不包括日本）的內生性銷售額大幅下降。

上海陸家嘴商場排隊購買奢侈品的民眾。（視覺中國）

報道指出，除了LVMH在中國奢侈品市場業績下挫外，瑞士鐘錶製造商斯沃琪集團（Swatch）、英國風衣製造商Burberry和德國Hugo Boss也都在本月表示，其品牌在中國市場正面臨特別嚴峻的形勢。卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont）也發表報告，數據表明中國市場銷售額下降。LVMH集團表示，內地高端購物者正在將部分奢侈品消費轉向海外市場，這提振了日本和歐洲的銷售額。

報道表示，內地消費者曾是奢侈品行業的一個最大的增長引擎，不斷壯大的富裕階層在國內外大肆購買昂貴的服裝和配飾。但內地經濟近期有所放緩，原因之一是消費支出下降。

2024年5月2日，許多消費者在日本東京銀座的路易威登店外排隊，準備進入店內購物。（彭博社）

根據LVMH集團公布的業績報告，集團第2季內生性收入增長1%，而根據Visible Alpha匯總的預期調查，分析師此前的預期為增長2.8%，上半年整體收入同比下降1%，約合454億美元。

與此同時，在亞洲（不包括日本），該公司第二季內生性銷售額下降14%，第一季下降6%。在美國市場銷售額則增長2%，在日本市場則暴增57%，在歐洲市場增長4%。分析師表示，一些奢侈品牌指出中國市場銷售額下降，部分原因是海外消費佔比增加，尤其是在日本，內地消費者充分利用了日圓貶值的機會，赴海外購買奢侈品。