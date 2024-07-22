盤點巴黎奧運多國隊服：網民熱議中國戰袍　美國被嘲　蒙古國超型

還有10天，史上最時髦的2024巴黎奧運盛會就要來了。法國的各大奢牌，最近一直刷過我們的屏：獎牌由成立於1780年的珠寶品牌Chaumet提供，獎牌箱、火炬箱都由Louis Vuitton設計，主賽場法蘭西體育場，更是早早地將跑道染成了紫色。



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而大家更關注的，還有最近幾天集中出爐的各國參賽服飾。它們絞盡腦汁展現風采，簡直就像奧運比賽的預演。

山本耀司用火焰給日本隊服繪出紋路，一公布就驚豔好評。Lululemon從極光和楓葉中吸取靈感，設計了別具特色的加拿大制服，更是獲封「出街時尚單品」。

Lululemon從極光和楓葉中吸取靈感，設計了別具特色的加拿大制服。（IG@lululemon）

一同現身的，還有最被期待、引發熱議的中國戰袍。

為什麼要給女運動員設計高跟鞋？為什麼是九牧王來做設計？這套紅白禮服一出場，就成了熱議的焦點。

一度被大家調侃為：以前是番茄炒雞蛋，現在變成了番茄煮蛋白。

中國奧運戰袍引發熱議。（微博圖片）

中國奧運戰袍引發熱議。（微博圖片）

一起來看看，今年奢牌雲集的的奧運戰袍，到底哪家設計力最強？

「爭議」榜單是它們

運動員一定要穿高跟鞋嗎？今年的中國代表團，開幕式入場禮服由九牧王操刀，採用竹子作為主要紋理，主打「逐夢」的概念。其實，中國隊的衣服一直都不好設計。歷史文化元素眾多，還要體現時代審美……「哪個最能代表中國？」從來都是眾説紛紜。

但對這件打磨而出的套裝，大家最大的觀感，是它「太像迎賓服」了。女士裙裝左右衽交疊，從宋代漢服和旗袍中改良而來，還算是有些特點。但專業製作男士褲裝的九牧王，更擅長的其實是褲子的造型，對整體的把握，可能就沒那麼出彩。再加上它今年還給女運動員們設計了高跟的小皮鞋，一個「被框在高跟鞋裏」的運動員，怎麼看怎麼像是刻板印象……

相比之下，安踏聯手張藝謀推出的頒獎制服，更是説一句「舊瓶裝舊酒」也不為過。從2021年的東京奧運以來，歷經北京冬奧、杭州亞運，一直到今年的巴黎，中國代表團一直延續了這種白色運動服，點綴紅色條紋的設計。儘管袖子部分使用了象徵龍年的龍鱗壓紋，但萬年不變的運動裝造型，加上背後大紅的「CHINA」字樣，還是讓人感覺「回到了中學時代」。更別説這次的禮服，還去掉了上屆奧運會經典的中式盤扣，改用了普通的拉鍊，讓本就為數不多的特色又少了一些。

於是，年年備受關注的中國代表團，這次「又被吐槽」了……不少觀眾也調侃，這簡直就是「祖傳裝備」再現。傳統文化如此豐富的中國，最終呈現了這樣略顯「中庸」的選擇，是否少了一些創意？番茄炒蛋色太難了今年的西班牙代表團，也被大家調侃成了「一盤翻來覆去的番茄炒蛋」。

點圖放大看看歷屆奧運會中國領獎服設計▼▼▼

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西班牙隊今年堅持了自己的配色傳統，由Joma設計的兩套服裝，繼續圍繞着紅黃的主色調展開。但整體而言，無論是運動風的造型，還是早已顯得「濫用」的漸變風格，都堪稱平淡。這盤「小菜」，看上去已經不那麼吸引人。

另一件讓人覺得略顯失望的服裝，同樣來自南歐——老牌設計之國意大利。「毫無新意」，成了它最大的標籤。今年意大利的奧運禮服，繼續和Emporio Armani合作，推出了專屬運動員的EA7系列。海軍藍的外套上，用紅白綠點綴了國旗的元素。但是除了經典的國家配色，以及幾個Logo之外，這件衣服好像再難找出什麼新亮點。

支持者説，這是7月11日才度過90歲生日的Armani先生所呈現的老牌低調，可在更多的人看來，這樣一件簡單的作品，更像是缺乏想象力的體現。

而最後一位「備受群嘲」的重量級選手，來自北美大陸。「開幕式像校服，閉幕式像宇航員」，成了許多人對它的第一觀感。今年派出592名運動員參加奧運的美國，隊服由Ralph Lauren操刀。這也是它連續第九次與美國國家隊聯手。

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開幕式的服裝走Ivy學院風，使用了單排扣羊毛外套搭配條紋襯衫的設計。閉幕式制服，則選用了賽車風格的夾克，外加美國經典的紅、白、藍配色，運動氣息滿滿。但對這件奧運禮服，觀眾們好像並不買賬：「就好像登月回來衣服還沒來得及換，就被抓去參加奧運會……」至於對細節的吐槽，更是數不勝數：「大Logo實在太醜……」，「就好像工地上的帆布」，「把USA換成NASA，依舊毫無違和感……」Ralph Lauren官網上接近1000美元的售價，也讓人望而卻步。

大牌潮牌各顯神通 時尚設計爭奇鬥豔

「難尋亮點」的奧運服裝很多，但有趣好看的設計，也一點都不少。今年蒙古代表團的服飾，一推出就引來了全網的稱讚：貴氣滿滿、好有型！

這套服飾，由當下蒙古最受青睞的時裝設計師Michel & Amazonka姐妹製作，顏色搭配可謂百看不厭。禮服上除了國家和奧運的標識之外，還添加了蒙古傳統的太陽、月亮和Gua-Maral（白鹿）的圖案，每一個都用金線精心刺繡完成。

成立於2013年的Michel & Amazonka，儘管年輕，卻已經是第二次操刀蒙古隊的禮服了。上一次在東京，她們用長袍和回紋刺繡，就已經驚豔全場。今年的巴黎，她們的靈感繼續揮灑。也難怪看到設計的人們直呼：「好像潮牌，穿出去沒有一點違和感。」

亞洲的另外一位鄰居韓國，今年的禮服，則由本土時尚品牌Musinsa設計。「很東方」，成了它給許多人留下的最大印象。全身碧藍色的西裝設計，內裏用水墨畫風格描摹了竹子與祥雲，的確充滿了東方韻味。雖説被人調侃是熱門韓劇《黑暗榮耀》女主角妍珍的「監獄同款」，但明亮的顏色搭配，和修身的造型，依然引來了不少稱讚。

而在所有代表團的服裝裏，最引人關注的，還要數東道主法國。頒獎禮服由Louis Vuitton親自出手，白色Polo衫、貝雷帽搭配米色長褲，中性風的老錢設計，高度還原了上世紀20年代巴黎奧運會的風格。LV一共設計了600套禮服，供515名頒獎志願者在儀式上穿着。

法國代表團的制服，則由LVMH旗下的著名奢侈品牌、創立於1895年的Berluti操刀。它採用了白色襯衫搭配午夜藍燕尾服外套的設計，靈感來自於簡潔的塔式多禮服。宛如法國國旗的漸變色翻領，使用了藍色和紫紅色進行裝飾，致敬了Berluti經典的「Patina」染色技術。

其中值得一提的，是獨特的女士無袖服，既時尚又清涼。從上衣、腰帶、圍巾，一直到鞋子，Berluti一共為運動員量身定製了1500套男女服裝，正式感十足的同時，還充滿了法國情調。按照法國代表團運動員高級經理、兩枚佩劍奧運獎牌得主布里斯·吉亞爾特的説法，這件衣服，「要優雅，也要高性能」。

另一件頗為吸睛的設計，來自加拿大代表團。不少觀眾評論，這件「五彩斑斕的紅」，直接就長在了自己的審美之上。它們今年邀請了Lululemon，製作了四種禮服，涵蓋了開幕式、閉幕式、採訪、領獎等不同場合。儘管都圍繞着「楓葉」這個主題而展開，但幾種制服依舊各具千秋。紅白兩大主色調，以不同的風格被呈現。

開閉幕式的制服，以紅色為主，熱情似火；採訪與領獎服則圍繞白色而展開設計，簡約之中透着明快。現代的印花，更是描繪了加拿大獨特的歷史、藝術、建築和自然。也難怪網友評論：「真的有想買的衝動。」

加拿大代表團隊服（lululemon）

2024年的奧運會，日本隊繼續與Asics合作，推出了紅色漸層設計的隊服，靈感來自於巴黎的日出。但最令人眼前一亮的，不是這件運動風滿滿的代表團服飾，而是日本足球隊的制服——一官宣就被全網誇：充滿力量感，一句最時髦直接送給它！

這件更加吸引人眼球的作品，設計者來自大名鼎鼎的山本耀司旗下潮牌Y-3，思路致敬了1998年日本世界盃的隊服。

Y-3聯乘日本隊主場球衣（Y-3）

紅白與藍黑雙色設計，選取了「火焰」作為圖騰，細膩的線條從下襬出發，一路向上蔓延到肩膀，顯得活力無限。看到這件裝備，就連許多不是球迷的粉絲，也都説想着要收藏一件。

來自三個歐洲國家的奧運禮服，同樣頗受大家好評。波蘭隊的制服，來自本國時尚品牌BIZUU，紅白色調搭配傳統蕾絲面料，給人的感覺清新脱俗。捷克隊由設計師Jan Černý執筆，藍色斑點的白色風衣，搭配橙紅色的Polo衫，非常具有趣味。當然，還有愛爾蘭，今年它們的禮服由都柏林時裝品牌Laura Weber設計。混合塔夫綢的材質，用回收的T恤和瓶子製成。刺繡的袖口，和三葉草形狀的胸針，則致敬了每位愛爾蘭人的家鄉，充滿了簡約的時尚風格。

尤其值得一提的，還有來自加勒比海的小國海地，因為它們的隊服，實在太有特色，彷彿把20世紀的前衞藝術直接穿在了身上。今年有15位運動員參加比賽的海地代表團，服飾設計來自海地裔意大利設計師Stella Jean。

海地隊服（Stella Jean）

她從畫家Philippe Dodard的作品中吸取了靈感，女款使用了發源海地「藍錦」的錢布雷襯衫作為上衣，搭配一條多彩的長裙；男款則同樣脱胎自當地服飾「Guayabera」，極富傳統美感。按不少網友的説法，他們就好像「把熱帶穿在了身上」。

北京時間7月27日凌晨，今年的奧運會就將在巴黎拉開帷幕，在視覺的盛宴之下，一場「更快、更高、更強」的競賽也要上演。讓我們共同期待！

關於這次奧運的各國服裝設計，你有什麼看法嗎？歡迎一起留言分享。