5月零售總銷貨值按年跌11.5%　廠商會：下半年展會望帶動盛事經濟

政府統計處昨公布，今年5月零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，按年跌11.5%，當中汽車及汽車零件、百貨公司的跌幅較大，銷貨價值分別比去年5月下降29.8%和21.1%。



廠商會會長盧金榮今日（3日）在港台節目表示，北上消費熱潮、港幣匯率高、全球經濟差等都是零售業銷貨價值下跌原因；但他認為中央的惠港措施，如開放更多自由行城市和提高内地客在港消費的免稅額，相信能提供積極誘因讓旅客來港消費，帶動零售業持續復蘇。



盧金榮指，下半年的大型展會會與旅行社合作，將展會和旅遊聯乘，望可吸引更多旅客到訪。（資料圖片）

廠商會會長盧金榮分析指，旅客入境數字雖然增加，但市民和旅客的消費習慣轉變，而且北上消費熱潮持續、港幣匯率高企，以及全球經濟環境差等原因，導致總銷貨價值較去年同月下降。

他又指，全球經濟環境令公司的營業額都跌，高管的收入都隨之減少，應酬和社交活動都比以前少，導致以高收入人士為主要銷售對象的奢侈品，如貴價酒的銷售額都隨之降低，當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物在5月的銷貨價值較去年同月大跌21.4%。

至於藥物及化妝品、電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值則比去年5月分別微升2.5%和2.2%。盧金榮認為這些都是平價產品，主要購買者為打工仔，因近年的失業率低和人工上調都令其在低消費產品的購買力較為穩定。

此外，5月的零售業網上銷售價值逾26億元，較去年5月增加21.9%，盧金榮指，年輕消費群愛網購，現時有多個網購平台湧現，廠商會發展跨境電商和微信程式的網購平台，如「香港品牌市集」，以應對現時新興消費市場。

他預告廠商下半年會有4個大型展會，包括第58屆工展會和美食嘉年華等，望能帶動盛事經濟、刺激市道；他指展會重視給予顧客新式零售體驗和特色產品，如美食嘉年華會設啤酒展區，為顧客提供新類型體驗。

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