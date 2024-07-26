解放軍在南海電子戰打贏美軍？　國防部：沒聽說過

近期一則網絡消息流傳廣泛，指解放軍與美軍在南海爆發12個小時的電子戰，最後由解放軍獲勝。針對「解放軍在南海電子戰打贏美軍」傳聞，國防部發言人張曉剛25日下午回應指出，「我沒有聽說過這方面的情況」。



針對中美兩軍於南海爆發電子戰，美國媒體《自由亞洲電台》旗下「亞洲事實查核實驗室」（AFCL）本月19日消息指出，相關傳言包含解放軍和美軍6月底曾在南海上空持續進行了12小時的電子戰，戰況甚至波及菲律賓呂宋島北部，導致網絡中斷、GPS訊號消失。最後，這場「電子戰」以解放軍大勝告終，美軍因此決定撤走先前部署在菲律賓北部「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。

AFCL表示，有關菲律賓呂宋島北部網絡中斷、GPS信號消失等情節，並沒有任何可信的公開報道，網上對「電子戰」進行的方式及影響等描述亦不專業，認為前述傳聞缺乏證據。

不過，福建東南衛視旗下「海峽新幹線」7月1日曾發出一篇文章「中美南海再度爆發電子對抗？山東艦一現身，菲律賓徹底冷靜了」，內文便指出中國海軍山東艦從海南亞龍灣基地出航後，現身菲律賓呂宋島以西海域。

文章提到，「據說，在此期間，中美軍事力量再度展開電子對抗，結果遭殃的是菲律賓，導致其北部地方GPS信號中斷，通訊、電話等一度信號全無」。但文章也坦承「上述說法有點玄乎，真實性尚未可考」。