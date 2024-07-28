湖南衡陽山泥傾瀉一民宿21人被埋　致12死6傷　受困多為長者

綜合內媒報道，7月28日，湖南省衡陽市南岳區壽岳鄉發生強降雨引發山體滑坡，導致一家民宿酒店內21人被埋。



湖南省應急指揮中心下午13時消息顯示，南岳區山體滑坡事件發生後，經各方力量緊急救援，截止12時10分，已搜救出18人，其中12人遇難、6人受傷。



據湖南日報下午14時報道，7月28日8時18分，衡陽市南岳區壽岳鄉岳林村因山洪引發山體滑坡，造成一棟一層民宿被沖倒，經搜救人員現場初步摸排有21人被埋，較此前民宿業主報告的被埋人數多3人。經各方力量緊急聯動，截至當日中午12時已搜救出18人，其中12人遇難、6人受傷；現場救援和醫療救治等工作仍在全力進行中。

湖南衡陽山泥傾瀉一民宿18人被埋，其中12人死亡6人受傷。（央視新聞）

央視上午11時30分報道，被埋18人，已搜救出17人，其中11人遇難、6人受傷，受傷人員已第一時間送醫救治。目前，救援工作正在緊張進行。

據報道，事發地為一家民宿酒店。有當地村民稱，事發時，民宿內除了工作人員還有客人，山泥傾瀉將民宿一層的廚房和餐廳沖垮，而當時民宿內的工作人員和客人正在餐廳吃早餐，其中還有前來避暑的老人。民宿酒店山莊的主體受損較輕。

壽岳鄉政府工作人員介紹，由於該地為山區，海拔較高每逢夏季會有附近的老人前去避暑，本次受困者亦多為長者。該工作人員稱，目前現場仍有較大降雨，救援難點在於交通受阻。通往事發地的多處道路滑坡，救援人員只能徒步前往，大型機械難以抵達現場，目前現場只有一台挖機。

警方在山體滑坡處拉起警戒線。

南岳區應急管理局工作人員表示，此次受災地區主要為南岳鎮、壽岳鄉和祝融街道。受降雨影響，部分低窪地區有內澇，積水最深處約50厘米，大約沒過膝蓋。祝融街道附近一處道路被上漲的河水沖垮，塌陷處有燃氣管道經過，出於安全考慮，附近的小區已經停氣。有居民被困在高處，消防等救援人員正在現場施救。

此前報道，湖南衡陽南岳區壽岳鄉岳林村因強降雨引發山體滑坡，造成一處部份房屋被泥石流沖毀，初步核實有20人被困、多人被埋。當地政府正組織應急處置，展開救援，具體情況還在進一步了解中。

央視8時18分消息顯示，湖南衡陽南岳區壽岳鄉岳林村因山洪引發山體滑坡，造成一棟一層民宿被沖倒，初步確認18人被埋。目前，救援工作正緊張進行，已搜救出12人，其中6人死亡、6人受傷。