湖南漢被當街群毆　女同伴錄影遭打人者騎車撞倒　警方刑拘3人

7月14日凌晨，湖南一名男子被當街群毆，同行女子現場錄影時，被其中一名打人者騎車撞倒。

7月15日，警方通報稱，涉嫌打人的3名男子已被依法刑事拘留，案件正進一步辦理。



網傳影片顯示，一名黑衣男子被多人拳打腳踢後倒地，同行女子在現場持手機錄影時，被其中一名打人者騎車撞倒。醫護人員隨後到場救治傷者。

湖南一名男子被當街群毆。（影片截圖）

女同伴在現場錄影。（影片截圖）

湖南湘潭市公安局岳塘分局通報，7月14日凌晨4時20分，有市民報案稱湘潭市岳塘區蓮城步行街小吃街有人打架。

經查，當日凌晨4時許，45歲男子楊某、41歲男子唐某、黃某等3人，與朋友在蓮城步行街小吃街用餐時，楊某、唐某無故搭訕鄰座的女子楊某然，引發其同行男子鄧某不滿並發生爭執。

女同伴被其中一名打人者騎車撞倒。（影片截圖）

女同伴被其中一名打人者騎車撞倒。（影片截圖）

女同伴被其中一名打人者騎車撞倒。（影片截圖）

隨後，楊某、唐某、黃某毆打鄧某，致其受傷。唐某駕駛電動單車故意衝撞楊某然，致其受傷後逃離現場。目前，楊某、唐某、黃某三人已被依法刑事拘留。