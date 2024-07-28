中國遊客布吉島游泳失蹤　事發時沙灘懸掛紅旗提醒遊客勿下水

7月25日，一名中國籍男旅客在泰國布吉島（又譯作普吉島，Phuket）的卡倫海灘（Karon Beach）游泳後失蹤。



《紅星新聞》報道，失蹤的中國籍男子現年27歲，在布吉府城縣卡倫鎮Tann Terrace餐館前海灘區域游泳後失蹤。

7月25日，一名中國籍男旅客在泰國布吉島（又譯作普吉島，Phuket）的卡倫海灘（Karon Beach）游泳後失蹤。（紅星新聞）

卡倫鎮鎮長表示，失蹤男子與妻子7月25日下午在海灘附近沖浪，傍晚6時半返回酒店。當晚約7時半，該名男子獨自回到海灘游泳，其妻之後開始尋人，並向酒店工作人員尋求幫助。

據報道，事發當天，該海灘風大浪大，該區域沙灘上插有警示紅旗，提醒遊客當前天氣情況不適合游泳。

泰國警方派出直升機搜索失蹤者。（紅星新聞）

由於警方接報時天色已黑，搜查被推遲到次日早上。海軍艦艇、直升機、救生員和志願者在海上和卡倫海灘展開聯合搜救行動，但截至7月27日，仍未尋回失蹤男子。