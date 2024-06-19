01獨家｜華女非洲遇洪水抱樹12小時求生　斥被酒店遺忘擬跨國維權

「這件事不可能就這麼算了」，今年5月1日，對來自湖北的90後女生劉珈圖而言，注定是永世難忘的一日。當時，正在東非國家肯尼亞旅遊的她，身處於馬塞馬拉一間頗為知名的酒店，可就在半夜，當地遭到幾十年不遇的特大洪水侵襲，而她正正住在地勢最低、受災最嚴重的房間，最後被困足足12小時，期間還要忍受水位上漲、漏電等恐懼，爬到樹上的她稍有差池，後果不堪設想。



這段時間，兩部手機成為她唯一的求生工具，慶幸的是，在馬賽族司機的幫助下，一群當地村民前來救援，結束這生死時刻。然而，除了天災，還有人禍。劉珈圖質疑，酒店在這場造成數以百計人死亡的災害中，卻未盡幫助住客的責任，不但在淹水後近20分鐘才發現水情，甚至是沒有通知所有住客要轉移，導致她和友人險些喪命。事後酒店的態度更是讓她難以接受，既沒賠償，也沒道歉，更是忙於刪除網上的負評，同時她的一些貴重物品亦被盜竊，而酒店員工有嫌疑。



6月19日，劉珈圖接受《香港01》採訪時表示，酒店現時已不作回應，採取拖字訣的手法，想讓她放棄追究，趕緊息事寧人，但她拒絕就範，並透露已在當地找到律師，準備跨國打官司。她強調，不管輿論武器還是法律武器，其都會用好，「跟他們鬥到底」。



睡夢中驚醒迎災難：遲3分鐘逃生即連帳篷消失洪水中

事發當日，只是劉珈圖行程的第五天，在馬塞馬拉，有著肯尼亞最大的野生動物保護區，這個重頭戲讓一行人非常雀躍。而她入住的酒店，也是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與妻子米歇爾（Michelle Obama）住過的明星酒店，名為馬賽馬拉營地酒店（Basecamp Masai Mara），坐落於馬塞馬拉國家公園門口，是當地著名連鎖酒店集團「Saruni Basecamp」的最大分店，擁有超過20年歷史。劉珈圖住在最靠近河邊的13號帳篷。

一切原本朝著美好的方向，可在半夜1時15分，劉珈圖被一陣巨雷驚醒。之後，她嘗試繼續入睡，但外面的響聲卻越來越奇怪，像有什麽東西在撞門，令她一度心想是不是有鱷魚從河中爬出。不久，她突然感覺床在晃動，慌忙中伸手往床下一探，發現已成水汪汪，水位更快到膝蓋。

由於對講機壞了，聯繫不了酒店員工，她立刻給朋友打電話，讓對方趕緊通知酒店。同時，她開始想辦法逃出房間，惟因害怕漏電，她不敢開燈，只能憑感覺找出口，加上帳篷房的門鎖結構複雜，當她找鑰匙時，家具已開始亂飄，其頸椎還差點被床撞到，因此她決定直接破開帳篷，並慶幸在水中摸到另一部手機。

好不容易在洞口破洞而出後，劉珈圖隨即受湍急的水流衝擊。慌亂中，她拼命抓到一根樹枝，往樹遊去，並在樹杈上發現一名同樣受困的馬賽族人，後者同時是酒店的員工，雖然不諳英語，但得知情況危急的他二話不說，拉了劉珈圖一把。

就在二人嘗試交流時，劉珈圖的帳篷已被洪水撕裂，徹底消失在水中，彼時距離她逃出房間只有不過3分鐘。

現場事後一片狼藉。劉珈圖指摘酒店管理有問題。（受訪者供圖）

樹上熬過12小時 自製痛楚保持清醒：怕自己睡著

由於水中冒著火花，並伴有微小的爆炸聲，劉珈圖認為是漏電了，遂趕緊往樹上爬，由於時間緊迫，逃生時的她還沒來得及穿褲子，僅穿著一件長T恤和內褲，因此爬完樹後落得一身傷。

接下來的時間更加煎熬，她需要不停在屋頂和樹幹上來回變換姿勢：水流放緩時會蹲在屋頂，把雙腿抱在胸前蓄溫；變急時則重新攀回樹幹，只敢把屁股輕輕放在屋頂，以免其也被被衝垮。

劉珈圖在樹上時的自拍。（受訪者供圖）

到了1時54分，劉珈圖從同行友人處得知，原來酒店工作人員已全部撤離，但卻只帶了離大堂最近的7位顧客。剩下6人，包括她本人，卻被遺忘在湍急的洪水中。

無可奈何下，她致電在首都內羅畢開旅行社的朋友求助，讓對方幫忙聯繫酒店、警察等，但獲告知只能等到天亮再說。接下來漫漫長夜中，她只能與另一名與她一樣正在受困的友人用閃燈方式互相慰藉，共同對抗疲憊、寒冷以及恐懼感。

到了清晨近6時，劉珈圖醒來，此時的她身上已是布滿各種蟲子甚至蟲屍，腿腳全是淤青和劃傷，同時還要忍受著月經來的痛楚。好不容易下，酒店終於回應，指可以救援，然而對方開出需要2700元美金（約2.1萬港元）、一小時不包括往返的條件，才願意讓平時負責救助大象的非營利性組織派出直升機前來。不過在這千鈞一髮的時刻，即便面對如此「報價」，也容不得猶豫。

原以為等來光明，詎料直升機無法降落在劉珈圖所在位置，她只能眼巴巴看著友人和酒店其他受困人員相繼被救出，自己只能繼續等。期間，友人曾聯繫酒店，讓他們給劉珈圖送一瓶水和一條褲子，但未獲回應；馬賽小哥也三度拒絕借出厚外套讓她穿一會。理解馬賽族的劉珈圖逐漸打消了向外界尋求物資的想法。

友人率先被救走，事主只能原地繼續等待。（受訪者供圖）

熱心馬賽族司機助救援：「她是真正的Iron lady」

上午9時多，劉珈圖其中一部手機電量已耗盡，此時距離她被困在樹上已超過8小時，其體力也快到了極限，令她不得不瘋狂用耳環戳手指，以免睡著墜入水中。到了中午11時多，劉珈圖發現自己很可能要失溫了，且天氣預報顯示下午4時又有大雨來襲。

明白再等下去就是死路一條的她，想到了自己的司機，遂馬上給司機打電話，並告知對方自己每小時都在用樹的Y型枝杈為錨點記錄水位，當水位低的時候，是可以在借助繩子下進行救援的。

最終經過前後4次通話溝通，一群當地村民終於前來救援。12時32分，劉珈圖在歷經12個小時後才踏上了陸地，並隨即眩暈，被送往醫院。劉珈圖還從司機處得知，之所以救援遲遲未到，不是因為沒聽懂她的話，而是其他人不相信一個年輕女子在被困樹上十多小時後還能保持理智。而被困期間，村民還舉行了殺羊儀式，為劉珈圖祈福。

劉珈圖與馬賽族員工在樹上度過一整晚。（受訪者供圖）

死裏逃生後，劉珈圖成了當地人眼中的「Iron lady」（鋼鐵女），然而與村民們的淳樸、熱情相比，差點讓她和朋友喪命的酒店，卻是劉珈圖心中的一根刺。

對於離河邊最近、被困樹上12小時的劉珈圖，酒店連一個電話、一條短信都沒主動給她，甚至當已被撤離的友人追問時，值班經理還在花園曬著太陽，懶洋洋地回稱：「珈圖很好。」

後來，當她質問酒店為何沒有對自己進行救援時，卻獲回覆那位被困在樹上的馬賽人就是他們派去救援的員工，是對方用刀破開帳篷救出她的，讓她覺得格外荒謬。

酒店聲稱，馬賽族員工是酒店派出前往救援的，但劉珈圖對此說法不接受。圖為劉珈圖在白天拍攝到的水情，其中右下角樹枝上為馬賽族員工的手 。（受訪者供圖）

而當劉珈圖在醫院蘇醒後，本以為經理是前來慰問，結果對方只是冷淡地通知她行李丟了。劫後餘生的劉珈圖，在肯尼亞剩下的個人物品就只剩一些裹滿泥沙的衣物和一本護照。

酒店道德誠信被質疑

劉珈圖接受《香港01》採訪時表示，自己所有貴重物品，包括相機、電腦、現金、密封袋裏的衣物鞋子等都不翼而飛，肯定是被人偷走。之所以這麼肯定，是因為當她透過系統追蹤時，發現她的蘋果產品反覆在酒店附近出現。據其提供的截圖顯示，其iPad更被挪到一家二手電子商店。

劉珈圖的iPad更被挪到一家二手電子商店。（受訪者供圖）

她又指，酒店經理聲稱東西是他親自找到的，他沒有動過，然而所有東西都不在原位，「包空了，原本放在包裏的護手霜出現在了箱子裏，跟護手霜一起的現金、耳機等不翼而飛」。而當她在提出物品遺失的時侯，酒店的營運長在沒有詢問員工具體情況時，就一口咬定他們的員工不可能偷東西，「這個操作是否也不合情理呢」、「一切皆有可能，看大家怎麽判斷了」。

而酒店的道德誠信問題還不止於此，她表示，在此之前有其他中國旅客的DIOR包不見了，酒店聲稱被洪水沖走了，後來旅客自己懸賞200美金（約1561港元），包就神奇的出現了，「COO後來不承認，說是他們的員工主動幫忙找回，是客人非要給錢感謝。而當事人旅客跟我取得了聯繫，聲稱完全不是這樣，就是懸賞後才有人拿出來換錢」。加上後來在跟CEO的談話中，反覆被告知內部採訪得知是他們的員工冒著生命危險將自己救出的，這也與實際情況不符，「綜上，我也有理由對員工的道德品質存疑了吧」。

劉珈圖又不滿酒店一再敷衍推諉，早在事發後第4天，她就寫了一封完整的郵件發送予酒店集團各個部門，包括董事會。她提出四大訴求，一是要求酒店向公眾披露此次受災及救援情況；二是在公眾層面向所有住客道歉；三是公布酒店災後反思及整改措施；最後是針對她個人進行合理賠償。然而一個多月，她的訴求沒有一條得到回應。

馬賽馬拉營地酒店（Basecamp Masai Mara）坐落於馬塞馬拉國家公園門口，擁有超過20年歷史，也是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與妻子米歇爾（Michelle Obama）住過的明星酒店。（IG）

劉：要讓對生命安全不負責任的企業接受審判

劉珈圖向《香港01》透露，現時協商遲遲沒有進展，酒店就一直在拖時間，「CEO已不回消息了，只讓他們的保險公司找我要發票，沒有任何賠償方案」。即使劉珈圖已明確表示會考慮採取法律行動，但酒店方仍稱「妳有證據就去告吧」，令她憤憤不平，「之前電話裏是說不想跟我走到法律那一步，說會盡可能賠償我，我離開肯尼亞以後就來這套」。

對此，她憤憤不平，認為對方就是想拖到她放棄，趕緊息事寧人，「我還在境內的時候就很關心我什麽時候離境」。而且，針對酒店失竊一事，酒店CEO一度承諾會報警處理，結果一個月後，她詢問進度，對方竟稱正忙於刪除她的朋友們的負評，「那都是內地網友們自發去留言打分的」。

她也曾聯繫CNN等國際媒體，希望進一步曝光能施加壓力，「但是信息核查的時候酒店方不回或者以保護客人隱私為由拒絕透露細節」。

劉珈圖對酒店的態度非常不滿。（受訪者供圖）

目前，劉珈圖已在肯尼亞找到律師，一旦協商正式宣告破裂，便準備打跨國官司。

她向《香港01》強調：「這件事情不可能就這麽算了，不管是輿論武器還是法律武器，我都會用好，跟他們鬥到底的。他們7月1號要重新開業，草草裝修一下就要迎接旺季，我要在tiktok和其他媒體平台把這件事情曝光出來，讓這種對顧客生命安全不負責任的企業接受公眾的審判，同時也要讓這件事情接受法律的制裁。」