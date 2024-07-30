巴黎奧運｜兩岸三地金牌獎金多少？港隊居冠　台灣也入全球三甲？

港隊在巴黎奧運已奪得兩金，按香港賽馬會的「優秀運動員奬勵計劃」，江旻憓和張家朗可從中獲得600萬港元獎金，引起網民熱烈討論。《福布斯》統計顯示，香港給出的金牌獎金為全球最高水平，超出第二位的以色列近兩倍。值得一提的是，雖然中華台北隊未有出現在《福布斯》的榜單中，但根據公開資料，其金牌獎金也高居世界前列，至於中國隊則沒有統一的獎金標準。



早前，《福布斯》雜誌聯繫了所有206個國家及地區的奧委會和相關部門，其中33個國家及地區公開確認將為獎牌獲得者發放現金獎勵，當中15個國家及地區的金牌健兒獎金超過10萬美元。

在《福布斯》編製的這份引人注目的榜單中，香港以76.8萬美元（約600萬港元）的金牌獎金高居榜首。香港賽馬會「優秀運動員奬勵計劃」顯示，巴黎奧運會個人金牌得主，可獲得600萬港元的獎勵，而個人銀牌為300萬港元，銅牌則為150萬港元。而上屆東京奧運，則以新加坡的金牌獎金最高，為100萬新加坡元（約580萬港元），本屆香港稍超越該數字。

江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

張家朗奪下港隊今屆第二金。（FIE圖片）

在《福布斯》的榜單中，以色列緊隨其後，金牌得主可獲27.5萬美元（約214.7萬港元）。然後第3至10名依次是塞爾維亞的21.8美元（約170.2萬港元）、馬來西亞的21.4美元（約167萬港元）、意大利的19.6美元（約153萬港元）、立陶宛的18.2萬美元（約142萬港元）、摩爾多瓦的17.1萬美元（約133.5萬港元）、拉脫維亞的15.5萬美元（約121萬港元）、匈牙利15.4萬美元（約120萬港元）、保加利亞的13.9萬美元（約108.5萬港元）。

雖然中華台北隊未有出現在《福布斯》的榜單中，但根據公開資料，其實中華台北隊的金牌獎金也高居世界前列。

中華台北奧運代表團的開幕禮服。（JUST IN XX）

巴黎奧運開幕式上，中華台北代表團進場。（中華奧會）

根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，中華隊選手若拿下奧運金牌，每人可獲得最高2000萬元新台幣（約474.9萬港元）的獎金，而銀牌、銅牌分別為700萬元新台幣（約166.4萬港元）、500萬元新台幣（約118.9萬港元）。若對照《福布斯》榜單，金牌獎金則一舉超越了以色列，僅次於香港，但尚不及新加坡的580萬港元。不過截至7月30日為止，中華台北隊還沒有人拿下金牌。

至於中國國家隊，從過去的情況來看，奧運金牌得主通常能獲得政府、企業獎勵的房產、汽車、現金等，但並沒有統一標準。根據不同省份的政策，獲得金牌的運動員通常會獲得20萬至100萬人民幣的獎金，同時還可能獲得廣告贊助等其他收益。