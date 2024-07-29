巴黎奧運｜中國跳水女將公主抱隊友　回應二人為「一生難得摯友」

中國大陸跳水選手陳藝文、昌雅妮27日在女子雙人3米板項目拿下金牌，在與亞軍、季軍一起合照時，陳藝文霸氣將昌雅妮「公主抱」，令一旁的美國選手相當驚訝，也在網路上引起了大量關注。



中國跳水女將陳藝文霸氣將隊友昌雅妮「公主抱」（Reuters）

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陳藝文、昌雅妮當天以337.68分奪得金牌，美國隊的貝根（Sarah Bacon）、曲克（Kassidy Cook）奪得銀牌，銅牌則由英國隊的贊臣（Scarlett Mew Jensen）、哈普（Yasmin Harper）獲得。

頒獎時，美國隊、英國隊的其中一名成員都以「騎馬打仗」的方式揹起隊友，陳藝文則是霸氣的直接把搭擋昌雅妮「公主抱」起來。有趣的是，美國隊的曲克見到這一幕似乎非常驚訝，張大了嘴巴。

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陳藝文的「公主抱」也受到許多大陸網友們的關注，留言大讚兩人，「給自己公主抱！這自信跟力量讓人讚嘆！」「別的姑娘都是等著王子來抱，咱們中國姑娘自己抱！成王！」

陳藝文現年25歲、昌雅妮現年22歲，兩人雖然都是生涯首次參加奧運，但過去在其他賽事中表現都相當優異，包含2022年、2023年、2024年的世錦賽、世界杯，還有2023年杭州亞運，他們都是金牌得主。

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作為雙人搭檔和單人比賽競爭對手，兩人在平時的訓練比賽中默契十足，陳藝文定義兩人的關係為「一生中難得的摯友」。昌雅妮則說，「我在狀態不好或者心情不好的時候就會衝到陳藝文房間哭一場，她能鼓勵安慰我，是敞開心扉、很戳心窩的鼓勵和信任。我沒法把她想成對手，我們也不是在競爭中成長，我們是一路陪伴、相互鼓勵的好朋友。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】