柬埔寨雲壤軍港衛星照曝　美專家：擴建或為停靠解放軍大型航艦

位於柬埔寨西南部的「雲壤海軍基地」（Ream Naval Base）是近年接受由中國出資主導的現代化工程之一，今年進入完工前的收尾階段，其建造規模和用途引發外界關注。美國軍事潛艦專家薩頓（H I Sutton）近日援引公開來源情報指出，這座翻新後可停靠大型航艦的軍港，在其基地南側出現一塊過去未曾見過的「乾船塢」（dry dock）及停泊碼頭，進一步擴大佔地規模，功能顯然超出柬埔寨海軍所需，強化解放軍藉由建設提供海軍戰略優勢的臆測。



美國《海軍新聞》（Naval News）13日報道，對比去年11月14日及今年11月9日拍攝的衞星圖像，雲壤海軍基地出現一個面積不小的填海區，用於興建一個大型乾船塢；基地亦建成一個大型碼頭，足以容納在南海、印度洋活動的解放軍航空母艦。柬埔寨政府多次否認中國是基地用家，強調在中方協助下展開重建工程並供柬埔寨海軍使用。唯報道指該乾船塢的大小，難以完全說服他人，用家只是柬埔寨海軍或民間船隻。

2023年2月到2023年7月，雲壤海軍基地碼頭建設情況。（微博）

報道援引美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓說法，指出柬埔寨海防主力的海軍（the Royal Cambodian Navy）人數規模僅有數千人，甚至沒有任何一艘艦身大於50公尺的現役軍艦，無論是向外延伸的大型碼頭、還是南側的乾船塢，其功能顯然超出柬埔寨海軍所需，這反身強化北京藉由建設提供解放軍海軍戰略優勢的臆測。

從地理位置來看，雲壤軍港位於暹羅灣（又名泰國灣）境內，東面則鄰近南海、南面亦鄰近麻六甲海峽，具有相當的戰略優勢，而北京長年與東南亞諸國有海權爭議，該港的建成不只為柬埔寨提供軍事價值，也確實能為解放軍海軍提供境外運補能力，進而擴大其作戰範圍。

左圖為中國海軍吉布提基地，右圖為柬埔寨雲壤海軍基地。（微博）

薩頓認為，雲壤軍港整建後的規模已逼近東非的吉布提基地，且參酌解放軍海外的軍事部署和建設經驗，雲壤軍港未來還是會繼續擴大，對南海地區的戰略態勢勢將有所影響。