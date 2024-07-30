27歲中國遊客布吉島遭浪捲走身亡　據悉海灘有警示紅旗常被無視

撰文：孫聖然
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一名中國籍男旅客近日在泰國布吉島（Phuket，又譯作普吉島）的卡倫海灘（Karon Beach）游泳時遭海浪捲走失蹤。中國駐宋卡總領館證實消息，並稱該遊客最終不幸身亡。

泰國警方派出直升機搜索失蹤者。（紅星新聞）

中國駐宋卡總領館表示，當前，布吉、攀牙、甲米三府正值雨季，受西南季風氣候影響，海灘風高浪急不宜下水。雖然海灘經常插有警示紅旗，但遊客無視警告下海游泳被離岸流捲走的情況仍時有發生，已有多人喪生。

中國駐布吉領辦亦提醒遊客，務必提高安全意識，切實承擔起自身健康安全的第一責任。下海前重點關注天氣、海浪、能見度、水溫等狀況，查看海灘警示標識、是否有安全救援設施和救生員。

若海灘上插有紅色警示旗，代表海況危險嚴禁下水，即使沒有紅旗，也要理性評估個人健康、水性、體力等狀況後量力而行，切忌麻痹大意，更不要逞強冒險下海、餐後酒後下海。游泳過程中應隨時注意與岸邊距離和海流狀況，如遇離岸流，應保持冷靜，不要慌張，切莫直接朝岸邊回游，而應立刻揮手或大聲呼救，並朝岸邊平行方向游出離岸流，再游回岸上。

7月25日，一名中國籍男旅客在泰國布吉島（又譯作普吉島，Phuket）的卡倫海灘（Karon Beach）游泳後失蹤。（紅星新聞）

近期，領區也發生中國遊客在酒店泳池溺亡案件，駐布吉領辦特此提醒，請照看好同行老人和孩子，不要讓其單獨行動，避免在無人陪同的情況下游泳，以免發生溺水或其他意外事故。

早前報道，失蹤的中國籍男子現年27歲，在布吉府城縣卡倫鎮Tann Terrace餐館前海灘區域游泳後失蹤。卡倫鎮鎮長表示，失蹤男子與妻子7月25日下午在海灘附近沖浪，傍晚6時半返回酒店。當晚約7時半，該名男子獨自回到海灘游泳，其妻之後開始尋人，並向酒店工作人員尋求幫助。

事發當天，該海灘風大浪大，該區域沙灘上插有警示紅旗，提醒遊客當前天氣情況不適合游泳。

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