繼讓孩子隨地大便後　中國遊客再被轟把韓國濟州島便利店當垃圾崗

韓國網友18日才在濟州島目擊中國內地遊客放任孩童在路上隨地「大小便」，近日韓國誠信女子大學徐坰徳教授則在網路上提及中國遊客在濟州島的一間便利商店，將吃完泡麵、飲料等垃圾亂丟在桌上的照片，並擔心「放置不管將會大大地影響濟州島的風評」，引發熱議。



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韓國網友18日在濟州島目擊中國遊客放任孩童在路上隨地「大小便」，引起熱議。（YouTube@연합뉴스TV）

韓國網友18日在濟州島目擊中國遊客放任孩童在路上隨地「大小便」，引起熱議。（YouTube@연합뉴스TV）

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近日有社群網站上傳有中國大陸觀光客光臨韓國便利商店，將使用過的杯瓶、筷子等垃圾隨意丟置餐桌上的圖片。

雖然上傳圖片未有紀錄確切時間及地點，但眼尖網友發現桌上被使用過的垃圾都是在濟州島所販賣的商品，讓人不禁搖頭，感嘆又是濟州島倒霉！

近日有社群網站上傳有中國大陸觀光客光臨韓國便利商店，將垃圾隨意丟置餐桌上的圖片。上傳圖片未有紀錄確切時間及地點，但眼尖網友發現桌上被使用過的垃圾都是在濟州島所販賣的商品。 （hankyung.com）

近日有社群網站上傳有中國大陸觀光客光臨韓國便利商店，將垃圾隨意丟置餐桌上的圖片。上傳圖片未有紀錄確切時間及地點，但眼尖網友發現桌上被使用過的垃圾都是在濟州島所販賣的商品。 （hankyung.com）

近日有社群網站上傳有中國大陸觀光客光臨韓國便利商店，將垃圾隨意丟置餐桌上的圖片。上傳圖片未有紀錄確切時間及地點，但眼尖網友發現桌上被使用過的垃圾都是在濟州島所販賣的商品。 （hankyung.com）

Threads上也有網民分享類似照片。（Threads）

疑似上傳圖片的便利商店員工指出：「上一班因為太多中國消費者不斷湧入，讓人完全沒時間整理，到了換班時間，才忽然發現桌上杯盤狼藉，讓我需要花時間整理這些被遺留下來的垃圾。」

而擔心濟州島觀光受陸客影響的徐教授也指出「如果繼續將大陸觀光客的行為放置不管，將會大大地影響濟州島的風評」，並強調「應針對陸客觀光客發放禮儀守則，並應持續製作相關對應措施影片來防止再次發生」。

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日本東京淺草一家LAWSON便利商店，日前遭一名女顧客闖入櫃枱，當眾脫下褲子直接「解放」，原因是因為超商廁所故障不開放。（Twitter@dascrazyjapan）

日本東京淺草一家LAWSON便利商店，日前遭一名女顧客闖入櫃枱，當眾脫下褲子直接「解放」，原因是因為超商廁所故障不開放。（Twitter@dascrazyjapan）

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根據22日韓國觀光統計數據，今年四月至韓國觀光的中國人達到41萬1331人，與去年四月相比增加了288％。

另外，濟州觀光協會觀光數據也指出，今年一月至四月甚至高達42萬4585人，與去年同期相比暴增了2052％。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】