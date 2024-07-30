巴黎奧運｜中國女排3:2力克美國女排　贏近5屆奧運首次開門紅

當地時間周一（29日），巴黎奧運會女排小組賽中，中國女排3比2戰勝東京奧運會冠軍美國女排，收獲巴黎奧運會首戰開門紅。值得一提的是，本場比賽的勝利，是中國女排時隔20年再次在奧運會的賽場擊敗美國女排。



巴黎奧運會女排小組賽中，中國女排3比2戰勝東京奧運會冠軍美國女排。（中國女排）

在里約、東京兩屆奧運會中，中國女排均未能在小組賽首場取勝，但今屆巴黎奧運會終於擺脫開局慢熱的慣性，首場對陣美國女排，在局分2比0領先又被追成2比2平的情況下，中國女排最終冷靜以15比13拿下了決勝局，贏得首戰勝利。

事實上，在奧運賽場上，中國女排對美國女排並不陌生，自1984年洛杉磯奧運會以來，除1992年巴塞隆拿奧運會沒有同組以外，中國女排與美國女排每次奧運會都被分至同一小組。

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

中國女排3:2力克美國女排。（新華社）

回顧此前交手，從2008年北京奧運會到2021年東京奧運會，中國女排連續四屆奧運會在小組賽中不敵美國女排。此外，從2000年悉尼奧運會起，中國女排僅在2004年雅典奧運會小組賽首場比賽中以3比1擊敗過對手，其餘幾屆奧運會均是小組賽首場憾負。

今屆奧運會，中國女排贏得首戰勝利後，相關話題在微博引發熱議，何超蓮在賽後發文稱，「中國女排太牛啦，看得我快窒息」。亦有不少網民表示，「驚險刺激，心臟快跳出來了」、「從2-0領先到被追平，最後時刻女排還是頂住了超級壓力，恭喜姑娘們」、「李盈瑩，第五局的神」、「朱婷的關鍵分我真的看哭了，女王還是女王」。

何超蓮在賽後發文稱，「中國女排太牛啦，看得我快窒息」。（微博）

在接下來的兩場小組賽中，中國女排將分別對陣法國女排和塞爾維亞女排。

內媒《瀟湘晨報》報道稱，「對很多運動員來說，奧運金牌是心中的王冠。但對中國女排運動員來說，『中國女排』四個字就是王冠。欲帶王冠，必承其重。這才是小組的第一場比賽，中國女排加油！」