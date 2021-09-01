「鐵榔頭時代」三金一銀一銅落幕　郎平卸任：冀中國排球永葆青春

中國女排主教練郎平，周三（1日）在個人社交媒體中宣布了自己離任的消息。她對領導們的支持與全國球迷的厚愛表示感謝，並希望中國排球永葆青春。

自2013年郎平擔任中國女排主帥後，曾帶領中國女排在世界三大賽（即奧運會、世界杯、世錦賽）中獲得三金、一銀、一銅的優異成績。而她的離任亦令球迷紛紛表示，「感謝您對中國女排作出的貢獻。」



郎平在社交媒體中稱，今天是她離任中國女排主教練的第一天，「任務終於完成了，我的第一站，是到蘇州，給一年前因病去世的老媽掃墓。」她表示，自己的母親去年疫情期間病重入院，因為彼時中國女排正在進行全封閉訓練，所以未能有機會很好的陪伴母親。

郎平續稱，自己的母親最後一次與她講話的內容是，「走吧，回去吃飯休息，明天還要訓練。」而這句囑咐就是這一年內令她堅持下來的動力。「今天，我給老媽帶了兩束他最喜歡的花，沏上她最喜歡的茶，我們聊了很久：我告訴她我退下來了，以後一定花更多時間和家人在一起。」

話題「郎平卸任中國女排主教練」登上微博熱搜榜首。（微博）

回想自己執教的八年時間，郎平說，手裡握著這個接力棒八年，使命感和責任感讓她一刻不敢鬆勁兒。雖然這次東京奧運從自己的角度而言沒能圓滿完成任務，留下了遺憾，但不管完美與否，自己都要「交棒」了，要告別了。「我不能保證自己做對做好了所有事，但是保證做好了每一天，竭盡全力，鞠躬盡瘁，無愧於心。」

郎平也對領導和全國球迷表示感謝，「因為喜愛和支持中國女排，那麼多球迷對我像家人一樣的溫暖親切，我真的非常知足。」對於中國女排的未來，郎平稱，相信女排精神會一代接一代傳承下去，願中國排球永葆青春。

郎平曾帶領中國女排於2016年里約奧運奪金。（Getty Images）

一時間「郎平卸任中國女排主教練」的話題登上微博熱搜榜首，不少網民表示：

「卸任不是終點，遺忘才是，希望永遠記住郎導，致敬郎導」。



「雖然您卸下這份榮耀，愛您支持您的心永遠不變」。



「無論什麼精神，真誠都是第一位的，為您的真誠點贊！」。



「我們永遠都感謝您在中國女排低谷的時候站出來，謝謝您給我們一代人帶來了正能量」。



「郎導，辛苦了。難說再見，不說再見！祝福郎導，在未來的日子裡，享受生活」。



1960年出生於天津的郎平，13歲時開始練習排球，18歲入選國家集訓隊後，「鐵榔頭」的名號逐漸響徹世界排壇。上世紀80年代，中國女排連續5次問鼎世界冠軍，郎平亦成為中國女排的代表人物。1995年，郎平首次執掌中國國家隊帥印，此後亦出任過美國女排主教練。

郎平曾任美國女排主帥。（Getty Images）

2013年，面對處於低谷的中國女排，郎平再次出山重掌帥印，讓中國女排「如獲新生」。2015年，中國女排獲得世界杯冠軍，時隔11年重返世界之巔；2016年，里約奧運會，中國女排時隔12年又奪奧運冠軍。除此之外，郎平執教期間，中國女排還在世界三大賽中獲得了2014年世錦賽亞軍、2018年世錦賽季軍、2019年世界杯冠軍等成績。

如今，已過花甲之年的郎平選擇離任、回歸生活，這或許意味著「郎平時代」隨著東京奧運女排失利的結果告一段落，但她多年來對這隻隊伍的付出，女排的成績可以證明、球迷的喜愛亦可以證明。世上並無常勝將軍，「郎平時代」看似不完美的結局，對中國女排來講或許才是更完美的開始。