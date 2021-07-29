東京奧運｜中國女排王夢潔被罵上熱搜　官媒批鍵盤俠只看一瞬成敗

中國女排在東京奧運會的開局遭遇兩連敗，衛冕冠軍的奧運開局實在令人深感意外。但更令人意外的是，在輸給美國女排之後，女排自由人王夢潔的名字上了熱搜，因為她依然低迷的狀態，她被很多網友調侃、批評甚至是惡語相向。



綜合媒體7月28日報道，在輸給美國女排後，王夢潔引發全場質疑，有網友質疑稱，「王夢潔好像動了，又好像沒完全動…」「終於知道為什麼大家一直在說她了，王夢潔，自由人 ，她不在的時候大家各司其職井然有序，她在場的時候感覺中國隊一團亂麻」……

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事實上，這已經不是中國運動員在本屆奧運會上第一次因為表現不好或是成績差強人意而被網絡攻擊登上熱搜榜了。

在第一個比賽日，中國射擊運動員王璐瑤曾經因為一條比賽失利後的微博而遭到了網絡暴力，隨後王璐瑤刪除了那條微博。王璐瑤本是女子10米氣步槍項目金牌的有力爭奪者，卻在資格賽中排名第18，無緣決賽。

面對網絡言論，中國官媒接連發聲，稱「勝負乃兵家常事」。7月28日，共青團北京市委機關報《北京青年報》發文稱， 和他們在場下艱苦的備戰相比，運動員們在奧運賽場上的亮相只有很短暫的時間，有可能成功也有可能失敗，但是人們往往只看到了一瞬間的結果，卻忽略了他們日復一日年復一年的努力。

王夢潔在中國女排輸掉了小組賽第二場之後，毫無準備地被憤怒的人們將怒火一股腦投向了她。不可否認，王夢潔在這兩場小組賽中表現低迷，她似乎還沒有找到奧運會的節奏和狀態，但是作為一個團體項目，將失敗的原因歸結於她，也是不公平的。

文章稱，中國女排是中國軍團中一支象徵榮耀的隊伍，以衛冕冠軍的身份出征東京奧運會，這支隊伍身上自然肩負着太多人的期待。但是中國女排出師不利已成事實，無論是對於中國女排還是對於王夢潔本人，客觀的批評和建議是完全可以被接受和採納的，但調侃和惡語相向不但解決不了問題，還會給隊伍徒增壓力。

每一個登上奧運賽場的運動員，他們都在背後付出了鮮為人知的艱辛和努力，但他們也是凡人，也會犯錯，也會失誤。理智對待輸贏，文明對待他人，這或許是觀賽最好的境界，當然這不是所有人都能夠做到的。但是，最起碼不要將手中的鍵盤變成傷害他人的武器。