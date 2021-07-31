東京奧運｜中國女排出局輿論哀嚎中有鼓勵　「三年後再戰」上熱搜

衛冕金牌的中國女排在東京奧運表現低迷，周六（31日）已確定提前小組出局，即使最後兩場拿下意大利及阿根廷亦無力回天。

事件隨即引爆內地輿論場，除了相關話題登上熱搜，更有評論員直言中國女排正在遭遇最低谷。不過輿論亦不乏鼓勵，有網民雖然表達遺憾，但就期待中國女排可以再次崛起，希望其精神永存，「三年後再戰」的話題同樣同樣衝上熱搜。同時對於女排承接商業活動過多的議論，有官媒再為女排護航，指說法其實很難成立。



其實，早在出局之前，中國女排的遭遇已吸引到名人，甚至官媒的注意。如女星李冰冰周五（30日）在微博發帖鼓勵女排：「不只是順境時乘風破浪，更在於逆境中倔強地昂起頭，『贏了一起狂，輸了一起扛』！女排姑娘加油！愛你們！」。

李冰冰周五發帖鼓勵女排。（微博）

人民網同日亦發表觀點文章提到，金牌固然象徵最高榮譽，惟頑強拼搏的精神更加難能可貴，又強調中國女排從來都不是只有「冠軍」這一個代名詞，競技體育沒有永遠的常勝將軍，亦沒有球隊可以長期鼎盛，「身處低谷時自立自強，站上高峰時不忘初心，贏得了，也輸得起。從失敗中總結經驗教訓，才能有機會完成下一次的超越」。文章最後指出，無論最終結果如何，中國女排只要拼出精氣神，就依然是眾人心中最閃亮的那顆星。

至周六，隨着土耳其以3比0戰勝阿根廷隊，鎖定小組最後一個出線名額，處於懸崖旁的中國女排終於還是確定無緣八強，自1984年洛杉磯奧運會以來再次未能從奧運會小組賽出線，也隨即引爆內地輿論場。

網民不離棄：會繼續守護在電視機前

在微博，討論該話題的聲音此起彼落，但明顯有不少人對結果表示感到意外，「完全沒想到會這樣」；也有不少人試着分析失利原因，其中傷病問題及隊員之間的配合都是較多被提及的點，因此表達遺憾的同時，不少網民亦表示希望受傷的隊員能好好養傷，等三年後再見。

也有老球迷表示，雖然女排提前出局，但他還是會守護在電視機前，觀看女排接下來的小組賽，並鼓勵道：「雖然是歷史最差的奧運戰績，但這會是下一輪榮譽最高點的起點，回頭看一看，曾經吃下的苦果就是下一輪美酒的催化劑。」

另一方面，也有一些針對女排的負面評論，如有網民質疑運動員的精神面貌不如以往，有人甚至將女排與國足相提並論，諷刺兩者現在是一樣的軌跡，但隨即引發爭論，當中有人替女排護航：「那些拿女排和國足相提並論的，麻煩你告訴我國足有哪一屆大賽是衛冕冠軍。」亦有人諷：「女足出局罵男足更差，女排出局又罵男足，男足還真是萬能。」

此外，再有網民提及女排上綜藝、拍廣告的話題，以此作出質疑，惟隨即被他人反駁：「你以為運動員就是天天訓練沒假期？」、「C羅（C朗拿度）接了那麼多廣告影響狀態了嗎？」

7月25日，東京奧運會女排小組賽，中國女排直落三局不敵土耳其。（中新社）

評論：需對低谷做好準備

對於出局，評論員豐臻周六在鳳凰網體育發表文章，提到中國女排自上世紀80年代以來從來沒有這麼難堪過，並指女排有輝煌的歷史、最廣泛的受眾，故這種難堪會被放大，球迷混雜了怒其不爭、義憤填膺與理解接受等種種聲音。文章之後提到，歷史再輝煌的球隊也總有難堪的時候，其為運動競技的規律，故女排這次出局算一次值得複盤的「事故」，但肯定不是無法接受的結局。

然而，文章亦強調，相比以往，眼下這支隊伍的整體短板確實明顯，在東京失利後，球隊接下來如何調整很受關注，而外界需要對這次的低谷做好準備，包括要面對朱婷還能不能以最好狀態歸位、新人何時冒尖以及教練會否更換等問題。不過，文章認為這只是時間問題，「印像中的中國女排總會回來的」。

評論指，相比以往，眼下這支隊伍的整體短板確實明顯。（新華社）

官媒《中國青年報》亦發表文章指出，今屆奧運變陣方案的受阻，反映出中國女排在人員布陣上的捉襟見肘，「冰凍三尺非一日之寒，中國女排的人才問題絕不是剛剛萌發」。

對於網上對中國女排承接商業活動過多的議論，認為女排實力的下滑與不務正業有關，文章指該說法其實很難成立，因中國女排每年的封閉集訓時間應該超過世上任何一支女排強隊，而且郎平作為一名世界級的職業教練，不可能不知道隊伍備戰與商業活動之間的主次關係，「更何況，中國女排之上還有中國排球協會」。

文章最後稱，女排精神是當代中國人的精神圖騰，但它之所以能長久的、深刻的影響國人，絕不是因為能夠長期處於巔峰，而是因為在每一次跌倒後都能重新站起，並認為球隊終究會在歷經暴風驟雨的摧殘後再見彩虹、在冰與火的考驗後涅槃重生。