內地經濟放緩無減上海豪宅交易　分析：中國超級富豪最愛兩大資產

內地經濟復蘇腳步緩慢，卻無改上海房產交易量增長趨勢。有財富分析指出，富裕的中國投資者目前投資方向保守，以追求資本保值和穩定的收入生成為主，其資金一方面流入國際資產，另一方面則仍青睞投注往高端房地產市場。



美國「全國廣播公司」（CNBC）根據萊坊（Knight Frank）最近一份財富報告預測，指中國的超級富豪人口淨資產至少為3000萬美元的人，預計將在幾年內增長近50%。

然而，財富管理公司分析認為，富裕的中國投資者目前的投資方向仍是比較保守——在中國經濟停滯不前的背景下，富豪們的資金流入國際資產，雖然有受到房地產行業困境的拖累，然而高端房地產市場仍然是最受歡迎的資產。

商業房地產服務和投資領域全球領導商、美國上市公司世邦魏理仕的Sam Xie表示，近年來，豪華住宅，尤其是上海的豪宅，由於珍稀性，一直是當地高凈值人士和富裕家庭的最愛。圖為2023年12月29日，人們站在中國上海外灘。相中黃浦江沿岸的建築物被籠罩霧氣中。（Reuters）

報道援引商業房地產服務和投資領域全球領導商、美國上市公司世邦魏理仕的Sam Xie說法，指出豪華住宅，尤其是上海的豪宅，近年來由於珍稀性，一直是當地高凈值人士和富裕家庭的最愛。

對於上海豪宅交易吸引市場眼光，全球房地產公司第一太平大衛斯（Savills）中國研究主管詹姆斯．麥克唐納（James Macdonald）認為，上海豪華房地產行業交易量明顯增加，可歸因官方最近放鬆的樓市限制政策，導致市中心地區新的高端房地產開發案增加，解決了被壓抑的需求。

詹姆斯．麥克唐納所指官方寬鬆政策，主要意指今年5月，官方將人們在上海購買房產前，必須繳納稅款的年限，從五年減少到三年。首次購房者的首付比例，也從30%下調至20%。

萊坊亞太區研究主管李淑嫻（Christine Li）則向《CNBC》表示，上海富裕購物區新天地的涼亭、綠城的外灘花園和豪華專案，一推出就立即售罄。中國的豪宅市場仍是主要集中在一線城市的核心區域。但其他本地投資類別，如更廣泛房產市場和在中國上市的股票，並不吸引這些超級富豪。

為刺激樓市，也為防範金融風險擴大，官方今年陸續推動多項優化房地產政策。（資料圖片）

對於內地投資客的資產配置偏好，總部位於香港的多家族辦公室海銀國際（Hywin International）首席執行官尼克．肖（Nick Xiao）認為，傳統上中國客戶偏好配重房地產和國內市場股票，但這些富有的中國投資者已開始接受越來越多樣化的資產類別，包括貨幣、私募信貸、私募股權、美國國債和發達市場股票。

「美國國債幫助客戶鎖定歷史高收益率，而全球私募股權在公開市場敞口之上提供多元化。」Nick Xiao表示。

禾豐家族辦公室首席投資官Stephen Pau則稱，中國富人正在轉向資本保值和高收益、低風險的產品，如美國國債，尤其在經歷房地產和國內股市的損失之後。

「一些中國客戶正在努力從國際領域眾多的對沖基金策略中進行選擇。」Stephen Pau表示，這種投資行為的差異凸顯中國投資者，與國際投資者截然不同的思維方式和風險承受能力。前者更傾向於資本保值和穩定的收入生成，而後者則傾向於採用更平衡、多元化的財富管理方式。