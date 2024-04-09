網紅｢王紅權星｣北京有7豪宅最大逾萬呎　豪言｢全身沒8位數不出門｣

滿牆的奢侈品包包、各種各樣帝王綠翡翠珠寶、參加奢侈品牌活動眾星捧月、在各大拍賣行參拍從不手軟……靠這些，內地網紅王紅權星就在短短幾個月內狂吸數百萬粉絲。



近日，他接受了內媒採訪，自曝家裡在北京星河灣社區有7套房。房子面積都不小，包括745平方米（8019平方呎）、991平方米（10667平方呎），703平方米（7567平方呎）等。

點圖放大看看王紅權星的豪宅及誇張名牌手袋收藏：

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網紅王紅權星被稱為中國版的「金·卡戴珊」（Kim Kardashian），他2008年參加了奧運會公益宣傳片拍攝，2011年還擔任了唐山環保形象大使。

珠光寶氣對他而言是日常，2700萬（人民幣，下同）的玉石說拍就拍，購置上億的豪宅還喜提建商送出的勞斯萊斯幻影，奢侈品包包一牆一牆擺，連給家中工作人員買菜開的車都是Benz。在社交平台上，王紅權星展現出的「富豪生活」超出了很多人的想像。

留言區不少網友感慨：

「這大哥的2700萬就跟我們的2600塊差不多」

「我花2700塊都沒這麼痛快過」

「沒想到有一天勞斯萊斯幻影只是個贈品」

當然，更多網友是對這種貧富差距的調侃：

「各位窮鬼大家好，我是新來的窮鬼」

「工資4千的我怎麼會刷到這個」

「我只知道買方便麵送碗」

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在《鳳凰網》主播時代欄目中，主持人好奇問王紅權星是什麼時候養成了「貴就是好的」標準，王紅權星稱，從小就這樣，第一桶金是家裡給的，到目前為止沒有上過一天班。

王紅權星大方承認自己是一個虛榮心很強的人，坦言沒有虛榮心就不會做網紅了。他說，每天身上如果沒有8位數的穿搭就不會出門，覺得之所以這樣浮誇是為了治癒內心的自卑。

他還透露，團隊只有8個人，其中4個是保鏢，因為帶太多珠寶出國，保鏢多了更有安全保證。

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另外，王紅權星稱：「自己紅了以後，以往一起玩的特別厲害的哥哥姐姐們，有點排斥你的工作，都不太願意和你聚會，他們很注重隱私，當身邊出現一個網紅的時候，他們會有些反感，他們不願意和網紅交往，現在還好，現在體量大了他們慢慢接受了，也沒覺得網紅很low了，其實在那個圈子裡他們是覺得網紅明星是不值錢的。」

天眼查App顯示，王紅權星（本名王洪全）名下關聯企業共有4家，其中3家為存續狀態，包括北京權星珠寶有限公司、保定低語皮具製造有限公司、重慶星盛權文化發展有限公司。王紅權星在3家企業中均持有股份，並在保定低語皮具製造有限公司擔任法定代表人、執行董事、總經理，在重慶星盛權文化發展有限公司擔任監事。

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