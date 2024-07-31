王楚欽乒乓男單爆冷出局　話題引燃微博　網民料球拍被毀影響發揮

巴黎奧運周三（7月31日）舉行乒乓球男子單打賽事，中國選手王楚欽不敵瑞典選手摩賈德（Truls Möregårdh），遺憾止步32強，賽果隨即引爆微博熱搜，不少網民直指王楚欽失誤過多。不過，值得一提的是，王楚欽的主力球拍在周二（7月30日）晚混雙奪金後遭記者踩斷，後續比賽只能使用副拍進行，有網民指出這與王楚欽爆冷有不少關係。



王楚欽不敵瑞典選手摩賈德，遺憾止步巴黎奧運乒乓球男子單打32強。（中國新聞網）

王楚欽遺憾止步巴黎奧運乒乓球男子單打32強。（澎湃新聞）

王楚欽本人在賽後回應稱，更換球拍並不是輸球的理由。（微博）

面對今場失利出局，不少網民都直言或受球拍影響。王楚欽本人就在賽後回應稱，更換球拍並不是輸球的理由，「我覺得還是自己出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今天的失敗。」

而「王楚欽爆冷出局」等相關話題，在比賽後隨即引爆微博熱搜，引起熱議：

「別說拍子了，昨天晚上他就失誤多。」

「幸虧拍斷了，不然輸了都沒理由。」

「他為國出征，賽場如戰場，有輸有贏，已經很棒的了。」

「他的乒乓球拍昨晚被踩壞，肯定影響手感，一些人還覺得無所謂。」

「不得不再一次感嘆，張怡寧的強大，張怡寧不僅是備用拍，還是無任何粘性臨時拿的拍子，鞋底一樣，還是對陣最大外戰對手馮天薇。」



當王楚欽與孫穎莎展示國旗時，一批傳媒蜂擁跑上前面拍照。（微博圖片）

王楚欽被踩斷的球拍。（微博圖片）

王楚欽球拍被記者踩斷。（微博）

據早前報道，7月30日晚進行的巴黎奧運乒乓球混雙決賽後，王楚欽的球拍被賽場中的一位攝影師踩斷，他當時表現不滿，曾向教練問，「不能舉報他嗎？」。他事後承認，「我覺得這種情況讓自己有點失控，不理解為什麽會這麽做。」但他認為，「雖然是奧運攝影師，但可能也不應該出現這樣的舉止。」

不過，對於球拍被踩斷，王楚欽亦表示無奈，「事情發生了也沒辦法，這就是天意，用副板也可以打比賽。」