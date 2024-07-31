王楚欽孫穎莎乒乓混雙金牌　光頭教練吸睛獲讚　竟與這位男星同名

巴黎奧運周二（7月30日）舉行乒乓球混雙決賽，中國隊王楚欽拍檔孫穎莎（被網民稱為「莎頭組合」），最終以4：2力克「神秘之師」朝鮮組合，為國乒奪得今屆奧運首面金牌，亦是國乒在該項目中的首面奧運金牌。

值得一提的是，比賽期間，場邊一位「光頭」男子，在「莎頭組合」打出精彩球時激情澎湃地為加油助威，吸引了眾人的目光，隨後有關他的話題還登上微博熱搜，他就是與內地男星同名的國乒混雙組合教練肖戰。



肖戰教練。（央視）

肖戰教練吸引了眾人的目光。（央視）

肖戰培養出多位世界冠軍。（央視）

肖戰是一名來自四川隆昌的金牌教練，擁有輝煌的運動和執教生涯。作為前國乒運動員和國家級教練，肖戰曾在全國錦標賽上奪得男單亞軍，並屢獲國家體育榮譽獎章。其執教的26年間，培養出陳玘、郝帥、邱貽可、方博等多位世界冠軍，當中更包括大滿貫得主張繼科。

自1998年起，肖戰就開始執掌四川男乒教鞭，僅三年時間便將隊伍從乙級帶入超級行列。2002年肖戰晉升為國家隊教練，2011年起擔任張繼科的主管教練，助力張繼科在445天內成就大滿貫，創下至今未被超越的紀錄。2017年，肖戰轉至女隊後，麾下的劉詩雯、王曼昱等多名國乒女將均取得顯著進步。

巴黎奧運7月30日舉行乒乓球混雙決賽，王楚欽與孫穎莎擊敗朝鮮對手贏得金牌。（Reuters）

巴黎奧運7月30日舉行乒乓球混雙決賽，王楚欽與孫穎莎贏得金牌後展示國旗供媒體拍照。（Reuters）

2022年12月，肖戰挑起了混雙教練組組長的重任。（網上圖片）

而鑒於國乒在東京奧運混雙項目的遺憾，2022年12月，肖戰挑起了混雙教練組組長的重任，精心打磨「莎頭組合」，直至在今屆巴黎奧運奪得金牌。

「莎頭組合」在混雙項目奪冠後，話題「肖戰指導松弛感」、「肖戰指導表情」登上微博熱搜，引發網民評論：

「情緒價值拉滿。」

「好穩定，每次看到都是這種慈祥的臉！」

「莎頭混雙奪金，肖指導嘴角根本壓不住了。」

「肖指甚至在看到王楚欽球拍被踩彎後臉色才變了。」

「每次鏡頭掃到他都有一種勝券在握的感覺，哪怕丟球，也不急躁，看得人很安心。」

