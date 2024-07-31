巴黎奧運混雙奪金︱王楚欽主力球拍遭攝影師踩斷　內地網民嬲爆

巴黎奧運周二（7月30日）舉行乒乓球混雙決賽，男單世界排名第一的王楚欽，與拍檔孫穎莎以4：2戰勝朝鮮組合，為國乒奪得本屆賽事首枚金牌。不過，賽後發生小插曲，當王、孫舉起國旗時，身後一批記者疑衝上前面採訪，王楚欽放在一旁的球拍意外被踩斷。不少內地網民氣憤，擔心影響之後男單及男子團體賽事表現。王楚欽稱對方料非故意，但認為不應該出現這種情況。



當王楚欽與孫穎莎展示國旗時，一批傳媒蜂擁跑上前面拍照。（微博圖片）

王楚欽被踩斷的球拍。（微博圖片）

王楚欽與孫穎莎舉起國旗時，身後有大批記者拍攝，教練執起已被踩斷的球拍。（微博圖片）

現場畫面顯示，王楚欽當時表現不滿，曾向教練問：「不能舉報他嗎？」他事後承認：「我覺得這種情況讓自己有點失控，不理解為什麽會這麽做。」但他認為，「雖然是奧運攝影師，但可能也不應該出現這樣的舉止。」

王楚欽對球拍被踩斷表示無奈，「事情發生了也沒辦法，這就是天意，用副板也可以打比賽。」

不少內地網民為事件氣憤，「誰踩的？這麽不小心，難道不知道這對於運動員來說有多重要嗎？」更多人擔心影響之後賽事表現。

內地媒體《封面新聞》安慰球迷稱，球迷們也不必太著急，王楚欽之前也曾贏球後拋出球拍，也有輸球後怒摔球拍的行為，因此主力球拍壞了也不見得是大事，關鍵還是實力和狀態。後面的男子單打和男子團體兩項比賽，相信他還是會有出色發揮。