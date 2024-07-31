朝鮮乒乓｢神秘組合｣原來正在中國效力　教練：不玩手機5點起床

巴黎奧運乒乓球混雙決賽中，中國的王楚欽和孫穎莎以4：2戰勝朝鮮組合李正植和金琴英，為國乒奪得本屆賽事的首枚金牌。

來自朝鮮、被譽為「神秘之師」的李正植和金琴英，外界一直關注他們的動向。事實上，目前兩人正為重慶中濱體育旗下的成現男隊、中濱女隊效力。

7月31日，重慶中濱體育總教練李笑霜透露，李正植和金琴英的訓練非常刻苦，每天都會做早操及體能訓練，也從不玩手機，「他們剛來時有些小技術還略顯粗糙，但現在已經突飛猛進了」。



重慶中濱體育總教練李笑霜接受《上游新聞》採訪時介紹，這對朝鮮組合是今年初加盟球隊，隨隊參加了乒乓球甲A聯賽長春站比賽，除了李正植和金琴英，球隊也邀請了同樣來自朝鮮的卞松京和咸有成加盟，男隊女隊各2人，「由於朝鮮隊鮮少參加國際賽事，也希望通過參加甲A聯賽來保持競技狀態」。

7月29日，李正植（右）及金琴英在巴黎奧運會乒乓球混雙半決賽中，以4比3戰勝港隊的黃鎮廷及杜凱琹，晉級決賽。（新華社）

7月30日，李正植/金琴英（右）在巴黎奧運會乒乓球混雙決賽前出場。（新華社）

日本乒乓球混雙組合，一直被認為是國乒奪冠的最大對手，卻在首輪爭奪中爆冷輸給李正植和金琴英這對「神秘組合」。李笑霜表示，兩人應該是朝鮮隊為巴黎奧運會準備的秘密武器，並提到金琴英參加甲A聯賽長春站比賽時表現不錯，失誤少，代表女隊出戰時勝率很高。

對於「神秘組合」在與日本對戰的乒乓球混雙比賽的表現，李笑霜表示，李正植和金琴英在甲A聯賽分別是參加男團和女團比賽，沒有混雙，「他們的混雙練習都是在朝鮮封閉訓練的，哪怕我是教練，也從來沒見過他們在國內練習過混雙」。

7月27日，巴黎奧運會乒乓球混雙首輪比賽中，日本組合張本智和/早田希娜不敵朝鮮組合李正植/金琴英，無緣晉級。（新華社）

7月27日，巴黎奧運會乒乓球混雙首輪比賽中，日本組合張本智和/早田希娜不敵朝鮮組合李正植/金琴英，無緣晉級。（新華社）

對於這對組合的技術特點，李笑霜也點評稱，李正植是採用較主流的右手橫拍打法，「兩面反膠，正手能力不錯，擅長反手大角度」；金琴英則採用左手橫拍打法，「正手反膠，反手長膠，移動很快，護台能力很強」。由於本次奧運的乒乓球比賽很少人用長膠，因此很多選手會不適應。

同時，李正植和金琴英參加的國際比賽少，很少有人與他們交過手，網上也少有他們的相關信息，更別說訓練方式、技戰術特點，再加上他們賽後不接受採訪，更添神秘性。

李笑霜表示，李正植及金琴英應該是朝鮮隊為巴黎奧運會準備的秘密武器。圖為7月29日，李正植（右）/金琴英在巴黎奧運會乒乓球混雙半決賽中。（新華社）

7月29日，李正植（右）/金琴英在巴黎奧運會乒乓球混雙半決賽中。（新華社）

李笑霜介紹，李正植和金琴英平時非常刻苦，從來不玩手機，也沒有其他休閒生活。除了正常的吃飯休息，幾乎都在練球。在吉林比賽期間，兩人清晨5時許就會起床做早操及體能訓練。由於參賽隊伍太多，每隊使用球台的時間只有一小時，但他們練完後會在場邊等候他人結束，「如果有空的球台出現，他們又會去繼續練習、爭分奪秒」。

李笑霜透露，朝鮮隊員在意志力品質、心理素質方面都非常優秀，只是在台內小球技術方面略顯粗糙，他們會通過翻譯來學習，詢問各種技術細節，經過一段時間的琢磨和練習，技戰術明顯提高，「這次來中國打甲A聯賽是一次很好的交流學習機會」。另外，為了學習先進技術，朝鮮選手在參加各種比賽時，都會在場邊擺放攝影機全程錄影，賽後再復盤。

7月30日，冠軍中國組合王楚欽/孫穎莎、亞軍朝鮮組合李正植/金琴英、季軍韓國組合林鐘勳/申裕斌在頒獎儀式上合影。（新華社）

7月30日，冠軍中國組合王楚欽/孫穎莎、亞軍朝鮮組合李正植/金琴英、季軍韓國組合林鐘勳/申裕斌在頒獎儀式上合影。（新華社）

在對戰日本、瑞典和香港的3場混雙比賽結束後，李正植和金琴英都沒有接受媒體採訪，直至在混雙決賽結束後，終於開口回應記者提問。李正植表示，他們日常都在朝鮮訓練；金琴英則稱，從中國隊身上學到很多，「他們一直是全球最優秀的乒乓球隊伍，有很多值得我們學習的地方。希望以後能更加努力，下次爭取勝利」。