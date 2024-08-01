王楚欽球拍被踩斷影片曝光！內媒稱事件正調查　涉事人將面臨什麼

巴黎奧運乒乓球男單奪冠熱門選手王楚欽，在周三（7月31日）進行的比賽中不敵瑞典選手摩賈德（Truls Möregårdh），遺憾止步32強，不少網民認為這與其周二（7月30日）混雙奪得金牌後助理球拍遭現場記者踩斷有關，雖然王楚欽本人回應稱「球拍壞了不是輸球理由」，但事件仍然持續發酵。

周四（8月1日），有參與巴黎奧運現場報道的內媒記者表示，王楚欽球拍被踩事件正在調查中。亦有內地律師認為，若踩壞王楚欽球拍的記者是中國人，事件或由中國管轄。



王楚欽本人止步男單32強後回應稱，更換球拍並不是輸球的理由。（微博）

據內媒「津雲」記者劉欣透露，自己當晚就在現場，王楚欽拍檔孫穎莎在乒乓球混雙項目奪冠後手持國旗合影，不少攝影記者都擠到教練席拍照，「我的第一反應也是想衝上去，但後來一想，那並不是攝影記者可以進入的區域。」

劉欣續指，鑒於此自己則站在側面拍照，「同樣拍到了『莎頭組合』拿國旗的照片，『莎頭組合』把國旗轉方向的時候，攝影記者也想轉個方向繼續拍，可能這就造成了有的記者完全不管不顧，在場內亂跑。」

劉欣表示，在當晚頒獎儀式結束後，現場的攝影經理稱要調查時間，不僅記下了現場記者的證件號和攝影背心號，還向記者要了網上流傳的影片，作為證據正在調查。

針對此事，有內地律師表示，事件發生在法國巴黎，不能由中國的法律來判定。如果踩壞王楚欽球拍的記者是中國人，可以和中國建立連結點，事件才才有可能由中國管轄。

當王楚欽與孫穎莎展示國旗時，一批傳媒蜂擁跑上前面拍照。（微博圖片）

王楚欽被踩斷的球拍。（微博圖片）

王楚欽球拍被記者踩斷。（微博）

該律師說，「假設事件發生在國內，從民事角度踩壞球拍者會被要求賠償球拍等運動員的直接損失，但不能被要求承擔對運動員比賽成績造成影響的間接責任。這件事發生在奧運賽場，如該攝影記者本身存在超越規定活動地點行為，應該由奧組委等相關機構給予相應的處罰。」

據早前報道，王楚欽當晚發現主力球拍被踩斷後十分不滿，曾向教練問，「不能舉報他嗎？」。他事後承認，「我覺得這種情況讓自己有點失控，不理解為什麽會這麽做。」但他認為，「雖然是奧運攝影師，但可能也不應該出現這樣的舉止。

不過，對於球拍被踩斷，王楚欽亦表示無奈，「事情發生了也沒辦法，這就是天意，用副板也可以打比賽。」