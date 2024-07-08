上海連日氣溫飆近40℃ 高速公路熱到變形 官方無間斷灑水降溫
撰文：林芷瑩
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踏入7月後，上海連日出現38℃以上的極端高溫天氣。有市民發現，有高速公路橋面熱到變形，車輛都要減速慢駛。
維修部門介紹，該道路已搶修，於7月8日清晨5時恢復交通。
上海市民反映，內環高架路近四平路出口方向路面翹起，大批車輛擁堵。7月8日，高架養護單位隧道股份城市運營高架公司工作人員介紹，持續高溫導致高架橋面鋼筋混凝土鋪裝層受熱膨脹，鋪裝層內的鋼筋受熱變形，內部應力集中釋放，從而導致路面起拱。
工作人員稱，7月7日晚上6時半，施工人員應急搶修起拱路面；8日凌晨，施工人員利用日常養護封道期期間修復路面，清晨4時20分完成施工，5時恢復交通。
據介紹，項目部每天都會灑水為路面降溫，共配置10輛灑水車，24小時不間斷工作。監控指揮中心以及巡視人員、技術人員也通過持續巡視，第一時間發現起拱點位。一旦發現問題，便立即應急搶修。
截至目前，上海市已在整個「申」字形快速路發現路面起拱4處，均已緊急處理，暫沒有因路面起拱而引起相關的交通事故。
上海市氣象台今天（8日）上午發布今年第五個高溫橙色預警信號，預計今天的最高溫度可達39℃；未來一星期，上海市持續高溫，下周多降雨天氣。
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