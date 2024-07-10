上海飆至40℃　蘇州河大閘蟹煮熟咗？　官方解疑高溫非唯一原因

上海多日持續高溫，更一度飆升至40℃。7月6日，有網民發文稱，蘇州河的大閘蟹被「煮熟」了。

7月9日，上海市水務局相關部門工作人員表示，近期暫未發現蘇州河中有大量魚、蟹等生物因高溫死亡，網民見到少數生物死亡，也不一定是高溫導致。



網民分享稱，7月6日下午1時許在蘇州河普陀區段，發現有3隻疑似已死亡的螃蟹，還有一條死魚，均漂浮在水面。

有網民笑言「再等等，紅了就能吃了」、「帶雙筷子帶個空調河邊吃火鍋」，也有人質疑螃蟹是缺氧而死，「蘇州河含氧量很低，放進去基本就沒命了，還要麻煩工作人員去撈」，並奉勸大家不要隨便放生魚蟹龜，「都是人工飼養的，放自然水域都不能成活，放生變成殺生」。

7月6日，有網民發文稱，蘇州河的大閘蟹被「煮熟」了。（小紅書）

上海市水務局下屬的水利管理事務中心相關科室工作人員表示，天氣太熱有可能導致魚、蟹缺氧死亡，但網民發現的螃蟹和魚的屍體，不一定是近期的高溫導致，水體環境的變化等因素都有可能導致水生生物死亡。

另外，有些動物被人直接在河中放生，抵受不了突然的環境變化，也有可能死亡。上海基本每年都會出現高溫的情況，根據網民發布的圖片，動物死亡的情況不算嚴重。

蘇州河。（新華社）

上海市水務局工作人員表示，相應部門會定期檢測蘇州河，水中動物死亡的原因有多種，其中一種可能是放生導致，「放生的話，生物對蘇州河的水質可能不適應，也有可能的。之前上海也出現過這種情況，大規模放生造成水生動物死亡」。