杭州亞運｜共2022名火炬手參與　世界冠軍樊振東、院士施一公在列

今日（6日）上午，杭州第19屆亞洲運動會火炬傳遞主題新聞發布會在杭州亞運會主媒體中心召開。火炬傳遞啟動儀式將於9月8日上午在杭州西湖湧金公園廣場舉行。啟動儀式後將進行杭州首日傳遞，首日傳遞長度約5.2公里，有106棒火炬手參加。



據悉，本次火炬將在湖州、嘉興、紹興等10個城市依次傳遞並回到杭州，共有2022名火炬手參加，年齡從14歲至84歲不等。火炬手中，包括世界冠軍樊振東、葉詩文，西湖大學施一公院士、跳江救人的外賣小哥彭清林等。



杭州亞運會火炬傳遞指揮中心副指揮長杜作鋒在發布會上表示，火炬傳遞各項工作已經準備就緒。杭州亞運會火炬將在湖州、嘉興、紹興、寧波、舟山、台州、溫州、麗水、金華、衢州依次傳遞，並在9月20日回到杭州，完成最後一站傳遞。

2023杭州亞運會所用傳遞火炬。（央視新聞）

本次杭州亞運會火炬傳遞將有2022名火炬手參加，女性代表732名，基層一線代表1219名，先進模範人物代表1069名，體育工作者代表275名，還有一定數量的少數民族代表、港澳台胞代表和殘疾人代表。

在火炬手選拔方面，充分考慮了來源廣泛性、人物代表性、選拔公平性，涵蓋傑出運動員、教練員等體育工作者，時代楷模、勞動模範、「最美人物」等各領域先進代表。

在亞運會火炬手中，既包括乒乓球世界冠軍樊振東，羽毛球世界冠軍陳雨菲、王懿律，游泳世界冠軍汪順、葉詩文，學術界代表西湖大學施一公院士，數字經濟代表張勇等各行業領域傑出人物，也包括全國示範性勞模和工匠人才張積貴、長期從事「國之重器」研究、打破國際壟斷的工作者隋永楓，綠色低碳和生態修復推進者聶風閣等。同時，亦有跳江救人的快遞小哥彭清林，「擋刀女孩」崔譯文，「最美媽媽」吳菊萍等。

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本屆亞運會火炬傳遞線路籌劃聚焦簡約、規模適度，圍繞「詩畫江南，活力浙江」省域品牌，努力凸顯「浙江味」「文旅味」，如杭州「錦繡繁華新天堂線」，嘉興「紅船領航築夢未來」、寧波「濱海寧波揚帆世界」、溫州「千年商港幸福溫州」等。

另據杭州亞組委介紹，杭州亞運會火炬名為「薪火」，設計思想源自實證中華5000年文明史的良渚文化。「薪火」以玉琮為表徵，整體高730毫米，淨重1200克，以人文歷史和山川風物為主幹，整體輪廓曲線猶如手握薪柴。火炬在抗風、耐高溫等方面都刷新多項紀錄，可在8級暴風和大雨狀態下持續燃燒且火種清晰可見。